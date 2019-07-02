26 yıllık bitmeyen acı

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin gericiler tarafından ateşe verilmesi sonucu 33’ü aydın 2’si otel görevlisi 35 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın bugün 26’ıncı yıldönümü. Katliam Sivas başta olmak üzere ülke içinde ve dışında pek çok yerde anılacak.

Avrupa ve Türkiye’deki Alevi örgütlerinin ortaklığında yapılacak Sivas’taki anma için saat 11.00’de Seyrantepe Mahallesi’nde toplanılacak. Buradan Mevlana Caddesi güzergahından Madımak Oteli’nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürünecek.

KATİLLERİN İSİMLERİ SİLİNSİN

Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Başkanı Gani Kaplan, “Madımak Oteli’nin utanç müzesi olması ve katiller Ahmet Alan ile Hakan Türkgil’in ismini anıttan sildirmek için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile bu konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kaplan şunları söyledi: “Sivas Emniyet Müdürü’nün de katılımının olduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, ismi ‘Bilim ve Kültür Merkezi’ olan Madımak Oteli’nin utanç müzesi olması gerektiğinin altını çizerek, katillerin isimlerinin anıttan çıkarılması talebimizi ifade ettik. Vali Ayhan bu önerimizi olumlu karşıladı. Aynı zamanda Madımak Oteli’nin Alevi örgütlerine tahsis edilmesi gerektiğini de bildirdik. Utanç müzesi olarak otel bize tahsis edildiğinde, katliamda yitirdiklerimizin şiirlerinin dinletileceğini ve heykellerinin yer alacağını söyledik. Vali bu talebimizi de olumlu karşıladı.”

Kaplan, Sivas’taki müzeye ek olarak bir müze planlarının da Ankara’da olduğunu belirtti. Ankara’da Maraş, Çorum, 10 Ekim katliamlarını da iç bir utanç müzesi açacaklarını ifade eden Kaplan, “Sivas’taki müzeyi bir utanç müzesi haline dönüştürdükten sonra bir utanç müzesi de Başkent’te açacağız” ifadesini kullandı. Kaplan, anma etkinliğine katılmaları için yurttaşlara çağrıda bulundu.

“HİÇ AZALMAYAN BİR ACIYI YAŞIYORUZ”

Madımak katliamında yaşamını yitiren şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı da “26 yıldır dinmeyen ve hiç azalmayan bir acıyı yaşıyoruz” dedi.

Akatlı şöyle konuştu: “Her geçen gün yüzleşilmemiş, adalet önünde hesaplaşılmamış bu katliamı ortaya çıkaran nefret kültürünün iktidar tarafından körüklenişini yaşıyoruz. Geçmişten bu güne bir ilerleme olmadığı gibi her an yeni bir kibrit çakılabilecek kadar gergin bir toplum ortamı yaşanıyor. Üst üste zorlama seçim süreçleri değerlendirilirse bu süreçte iktidar partisine oy veremeyen herkesin terörist olarak hedef gösterildiği süreçleri yaşadık. Yurttaşlar çok kırgın ve yaralı… İtina ile yetiştirilen ‘kindar ve dindar’ nesil bu kültürü bir adım öteye taşımaya hevesli ve kontrolsüz bir durumda. Bu durum cezasızlık ile teşvik ediliyor.”