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13.06.2019
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27 yıl boyunca mesleği yerine ev işi yapan kadına eski kocası tazminat ödeyecek

birgun.net birgun.net

Arjantin’de 27 yıl süren evliliği boyunca mesleği yerine ev işi yapan ve çocuklarına bakan kadın, boşandığı erkeğe karşı açtığı tazminat davasını kazandı. 70 yaşındaki kadın 157 bin avro tazminat alacak.

euronews’te yer alan habere göre Arjantin’de bir kadın evliliği boyunca kendisini ev işleri yapmak zorunda bırakan boşandığı erkek hakkında açtığı tazminat davasını kazandı.

Arjantin’de, 70 yaşındaki kadın, meslek sahibi olmasına rağmen ev işi yapmak zorunda bırakıldığı için boşandığı erkek hakkında şikayette bulundu. 27 yıl süren evlilik boyunca mesleği yerine ev işi yapan ve çocuklarına bakan kadın, boşandığı erkeğe karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Kadını haklı bulan mahkeme, erkeğin 157 bin avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Yargıç Victoria Fama ‘kadınların ekonomik olarak kocalarına bağımlı olmasının toplumda kadının rolünün geri plana itilmesine neden olduğunu’ belirterek eşler arası ekonomik durumun eşitlenebilmesi için erkeğin makul bir bedel ödemesine karar verdi.

Yargıç, “27 yıllık evliliğin ardından 60 yaşında ayrılan bir kadın normalde emeklilik maaşı alabilecekken bu haktan yararlanamıyor. Bu yaştan sonra istihdam edilebilmesinin zorluğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.

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