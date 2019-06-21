27 yıldır bitmeyen inşaat

İsmail Arı

Ankara’da projesi 1992 yılında kabul edilen temeli 1995 yılında atılabilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu 27 yıldır tamamlanmadı.

Projenin başlamasının ardından geçen 27 yıllık sürede 5 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakan,11 Kültür Bakanı, 13 Turizm Bakanı, 16 Bayındırlık ve İskan Bakanı ve 5 Çevre ve Şehircilik Bakanı değişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapımı yılan hikâyesine dönüşen konser salonu için 2017 yılında yeniden ihaleye çıktı. 2013 yılında resmi ağızlardan yapılan “50 milyon lira lazım” açıklamasına karşın dört yıl sonra 328 milyonluk ikinci ihale yapıldı. İkinci ihaleyi de inşaatı sürdüren şirket kazandı.

İlginizi çekebilir: İnatlaşmanın faturası 17 milyon TL

Projenin mimarlarından Semra Uygur BirGün’e yaptığı açıklamada, proje başlandığında 2 yaşında olan çocuğunun 29 yaşına girdiğini söyledi. Türkiye ve Ankara için çok önemli olduğuna inandığı projenin bugüne kadar bitirilememesini anlayamadığını belirten Uygur, “Ödenekler belirli bir akış çerçevesinde gelmedi ve proje uzadıkça uzadı. Zaman kaybetmeden bu proje hayata geçirilmeli, Türkiye ve Ankara’nın kültür hayatına hizmet verebilmelidir” dedi.