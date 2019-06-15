25.7 C
Istanbul
15.06.2019
Anasayfa DÜNYA 28 yıl sonra aynı yerde, aynı öfke: İsviçre’de kadınlar hayatı durdurdu

28 yıl sonra aynı yerde, aynı öfke: İsviçre’de kadınlar hayatı durdurdu

birgun.net birgun.net

İsviçre’de kadınların başlattığı “Kadın Grevi” 28 yılın ardından gerçekleşti. On binlerce kadının katıldığı grevde “eşit işe eşit ücret” sloganı öne çıktı.

Cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe, şiddete karşı ve eşit işe eşit ücret talebiyle aylardır birçok etkinlik düzenleyen kadınlar, dün İsviçre’nin 200 ayrı noktasında “İyi bir ücret, yaşamak için zaman ve saygı” diyerek sokaklara çıktı. 28 yıl aradan sonra ilk defa grev kararı alan kadınlar, sabahın erken saatlerinde toplanma yerlerinde bir araya gelmeye başladı. Üniversite ve liseli gençler de okullarını boykot ederek eylem alanlarına doğru pankartlarla yürüdü.

‘Zincirleri kıralım’

Grev için birçok kadın örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Zürih Kadın Grev Kolektifi Manifestosu’na göre kadınlar, “Eşit ise eşit ücret”, “Cinsiyetçilik, eşitsizlik ve kadına karşı şiddete hayır” dedi. Dünyanın her yerindeki kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete dikkat çekilen manifestoda, ‘beraber zincirleri kıralım’ ve ‘özgürlük için savaş’ vurguları öne plana çıktı.

KADINLAR EŞİT ÜCRET ALAMIYOR

1991’de aynı taleple düzenlenen gösterilere yarım milyon kadın katılmıştı. 1991’deki gösterilere kadar İsviçre hükümetinde bir kadın temsilci bile yoktu. Yasalarda annelere doğum izni de yer almıyordu. Zaman içinde İsviçre’de kadın erkek eşitliği alanında önemli mesafe kat edildi.

Şimdi hükümette sekiz kadın bakan var. Kadınların artık doğum izni de mevcut. Bununla birlikte İsviçre’de kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az kazanıyor. Yönetici konumunda olan kadınların sayısı çok daha az. Çocuk bakımı hem pahalı hem de yeterince kreş yok. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayımladığı bir raporda, İsviçre üst düzey kadın ve erkek yöneticiler arasında ücret eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke olarak yer aldı.

Ne olmuştu?

İsviçre’de aynı alanda ilk grev 14 Haziran 1991 yılında gerçekleşmiş ve 500 bine yakın kadın katılmıştı. Daha önce 24 Ekim 1975’de İzlanda’da yapılan benzer bir greve kadınların yüzde 90’ı katılmış, kadınlar 24 saat iş durdurma eylemi yapmıştı. 22 Eylül 2018’de eşitlik konusunda yapılan bir eyleme 20 bin kişi katılmış, tüm siyasi çevrelerden de katılım gözlemlenmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,645AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

birgun.net -
İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik...
Devamını Oku

Akşener: İmamoğlu’nu yeniden seçeceğiz

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu'nu yeniden, bu defa daha...
Devamını Oku

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve...
Devamını Oku

Fenerbahçe seriyi eşitledi

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 82-73...
Devamını Oku

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın tartışmasının detayları

birgun.net -
23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde AKP'nin adayı...
Devamını Oku

Ertuğrul Gazi diye Engin Altan Düzyatan’ın heykelini diktiler

birgun.net -
Yerel seçimlerde Bilecik Belediyesi Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin, belediyede binasındaki Osmanlı minyatürlerinin “işporta...
Devamını Oku

Darp edilen Akit TV Haber Müdürü Alan: Bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın

birgun.net -
Yeni Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı çıkışı bir grup...
Devamını Oku

Ankara’da öğrenci evlerinde suya yüzde 50 indirim

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il genelindeki öğrenci evlerinde su faturalarında yüzde 50...
Devamını Oku

İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu

birgun.net -
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya...
Devamını Oku

Sevilla’dan Eljif Elmas için teklif: Kjaer de önerildi

birgun.net -
Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif Elmas için en ciddi teklif Sevilla’dan geldi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi