29. Akbank Caz Festivali’nin programı açıklandı

Bu yıl 17-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Akbank Caz Festivali’nin programı açıklandı.

Bu yıl 29.’su gerçekleşecek festivalde; 18 Ekim Cuma günü CRR’de caz tarihinde yer eden farklı stilleri bir araya getirerek eşsiz bir müzik evreni yaratan, Cazın avangart topluluklarından Art Ensemble of Chicago, 21 Ekim Pazartesi günü Zorlu PSM’de çağdaş cazın en sofistike emprovizatörlerinden, virtüöz saksafoncu James Carter ve kendisinin bugüne kadarki en uzun soluklu grup projesi olan James Carter’s Organ Trio, 23 Ekim Çarşamba günü yine CRR’de Charles Lloyd Sky Trio, Featuring Gerald Clayton & Marvin Sewell sahne alacak.

Festival, 24 Ekim Perşembe günü Moda sahnesinde Norveçli usta müzisyen Bugge Wesseltoft’un 2018’de İstanbul’da tanıştığı ve hayranlık duyduğu Erkan Oğur’la oluşturduğu Bugge Wesseltoft & Erkan Oğur & Friends birlikteliğinin ilk konserine ev sahipliği yapacak.

29. Akbank Caz Festivali kapsamında ayrıca; Kuzey Afrika’nın efsane müzisyenlerinden Fela Kuti, Ebo Taylor ve Tony Allen’ın izinden giden, eşsiz ve büyüleyici melodiler ile ikonik sahnelerde konserler veren Kokoroko 26 Ekim Cumartesi günü Babylon sahnesinde cazseverlerle buluşacak.