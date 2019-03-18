18.03.2019
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3-5 oy için değer mi?

birgun.net birgun.net

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda’daki katliam görüntülerini seçim mitinginde izletmesine tepki gösterdi, “3-5 oy almak için bunu yapmaya değer mi?” diye sordu.

Öztrak, şunları söyledi: “Bu filmi terörist, kendi propangandasını yapmak için çekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan AK Parti Genel Başkanı da bu teröristin değirmenine bu filmi göstererek su taşıdı. Çorlu’da tren kazası olur yayın yasağı getirirler, Gebze’de viyadük çöktüğünde ambulans daha oraya ulaşmadan yayın yasağı getirirler. Ankara’da tren kazası olur yayın yasağı getirirler; ama bütün dünya bu görüntüleri sosyal medyadan temizlerken biz de Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş AK Parti Genel Başkanı, bu filmi mitingde millete izletti, bütün kanallar da canlı yayında bu filmi yayınladı. Ben buradan bu filmi o meydanda milletimize izleten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’na soruyorum; siz bu kanlı katliam görüntülerini torunlarınıza izletir miydiniz? 3-5 oy almak için bunu yapmaya değer mi?”

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EN ADALETSİZ SEÇİM SÜRECİ

Sandığa sayılı günler kaldığını ifade eden Öztrak, ‘’Saray iktidarı çok partili yaşama geçilen 1946’dan bu yana gördüğümüz en adaletsiz ve en seviyesiz seçim sürecini yürütüyor. Saray iktidarının yalanı doğruymuş gibi anlatan ve toplumu kutuplaştıran popülist kampanyası artık vicdanların kaldırmayacağı bir seviyeye ulaştı’’ diye konuştu.

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