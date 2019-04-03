3 ayda 355 kişi kızamık salgınında yaşamını yitirdi

Dünyada kızamık salgını uyarısında bulunan ülkeler arasına ABD’den sonra Filipinler de katıldı.

Filipinler’deki kızamık salgınında, yılbaşından 26 Mart’a kadar 355 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Bir ülkede meydana gelmiş olan birkaç vaka, aşı koruması olmadan kısa sürede on binleri, hatta yüz binleri bulabilir” diyor. En yüksek artışlar Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz’de oldu. Aşı karşıtı hareketlerin bu ülkelerde yükselmesi de ve sağ iktidarların bulunması dikkat çekiyor.



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25 bin 676 vaka



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve tarafından Filipinler’deki kızamık salgınına ilişkin hazırlanan son durum raporunda, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle 1 Ocak-26 Mart tarihlerinde 355 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu süreçte ülkede kaydedilen kızamık vakalarının sayısının 25 bin 676’ya yükseldiği aktarılan raporda, geçen yılın aynı döneminde görülen vakaların 5 bin 364 olduğu hatırlatıldı.

Kızılhaç, geçen ay, salgının devam ettiği ülkede, 5 yaşın altında tahmini 3,7 milyon çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu. Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede yüzde 100 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.