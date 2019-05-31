3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin 2019 yılı ana kararnamesine göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi.

HSK 1. Dairesinin 3 bin 358’i adli ve 364’ü idari yargı hakim ve savcıyı kapsayan 2019 yılı ana kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Boşta olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Batman Cumhuriyet Başsavcısı, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Van Cumhuriyet Başsavcısı, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu Sivas Cumhuriyet Başsavcısı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık Salihli Cumhuriyet Başsavcısı, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz Niğde Cumhuriyet Başsavcısı, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam Menderes Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Muş Cumhuriyet Başsavcısı, Serik Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ise Isparta Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Öte yandan yeni kurulan Van, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına da atama yapıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.