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28.05.2019
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“3. Havalimanı ihtiyaçtan olmayan bir Binali Yıldırım projesi”

birgun.net birgun.net

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü yazısında Türk Hava Yolları eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili görüşlerini aktardı.

Yazısında Hamdi Topçu’nun “Yerel’den Global’e’ THY’nin Yükseliş Dönemi” adlı kitabından bölümler aktaran Kahveci, şu sonuca ulaşıyor:

“Hamdi Topçu net anlatmış: 3. Havalimanı ihtiyaçtan olmayan bir Binali Yıldırım projesi… Bütün sorumluluk onda.”

Topçu, kitabında, Atatürk Havalimanı’nın iyileştirilmesi halinde 2030’a kadar ihtiyacı karşılayabileceğini de söyledi.

Kahveci’nin “3. Havalimanı niye yapıldı?” yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Evet, ne diyor Hamdi Topçu 3. Havalimanı hakkında…. Ya da ne denilmek isteniyor? Kendimce şifreleri çözeyim. 

sayfa: “THY’nin agresif büyümesi sonucu, Atatürk Havalimanı artan hava trafiğini kaldıramıyordu. Sürekli iyileştirmelerle durumu kurtarıyorduk. Havalimanında bir paralel pist ve ek bir terminal işi kurtarabilirdi.”

“Üç alternatif hazırlandı. İki versiyonda THY yönetim binası ve cami minaresinin uçlarının yıkılması gerekiyordu. Kamulaştırmaya da ihtiyaç yoktu.” 

“Atatürk Havalimanı’na inen 100 uçaktan yaklaşık 70 kadarı dar gövde uçaklardı. Bu da 2030’a kadar ihtiyacı karşılıyordu.”   

***

Yine Hamdi Topçu’nun yazıda bahsettiği gibi 3. Havalimanı bir AVM mantığı ile yapılmıştır. Uçakların kalkış süreleri vs gibi verimlilik noktaları ikinci planda kalmıştır. Bu durum ise uçak şirketlerinin maliyetlerini artıracak ve muhtemelen THY çok ciddi  yeni maliyetlerin altından kalkamayacak duruma gelecek.  

Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu verdiği demeçte şunları söylüyor: 

“(Pistlerin yönü hakkında, rüzgarların uçak iniş ve kalkışını engellemesi meselesi) İnşaat haindeyken benden görüş istediler, incele dediler. Onlara ideal pist yönlerinin nasıl olması gerektiğini raporladım. Şimdiye kadar iki pist yapıldı. Diğerlerini benim önerilerim doğrultusunda yaparlar mı bilmem.” 

“Yeni yapılacak pistlerin, yapılan iki pistin avantajları ve dezavantajları dikkate alınarak yeniden planlanması lazım.” 

“Bundan sonraki pistlerin Ankara’nın ezberinden değil bilimsel analizlere göre yapılması lazım. Örneğin doğu-batı yönünde pistin savunulacak bir yanı yok. O olmaz!” 

Nazikçe halen yapılmış iki pist yönünün öneriler doğrultusunda yapılmadığını söylüyor. En azından yapılmış iki pistten ders alınsın deniliyor.  

Özet mi?  

Hamdi Topçu net anlatmış: 3. Havalimanı ihtiyaçtan olmayan bir Binali Yıldırım projesi… Bütün sorumluluk onda.” 

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