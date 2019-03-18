18.03.2019
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3. Havalimanı işçilerinden çağrı

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Üçüncü Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu, 20 Mart’taki duruşma öncesinde Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

“Sorumluları yargılıyoruz! Gerçekleri tarihe not düşüyoruz” yazılı pankartın açıldığı basın toplantısında konuşan işçilerden Baran Kırgın, 14 Eylül 2018’de yaptıkları direnişin ardından gözaltına alınma ve tutuklanma süreçlerini anlattı. Cezaevinde psikolojik baskılara maruz bırakıldıklarını anlatan Kırgın, denetimli serbestlikle ilk duruşmada tahliye edildiklerini, haftada bir imza yükümlülüklerinin bulunması sebebiyle işe giremediklerini söyledi. Kırgın, 20 Mart’taki duruşmaya katılım çağrısı yaptı. İşçilere CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi.

İŞÇİLER ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR

İnşaat İşçileri Sendikası’ndan Tezcan Acu da direnişin ardından havalimanında çalışan işçilere dönük cadı avı başlatıldığını ifade etti. İşverenlerin işçiler üzerindeki psikolojik baskısının devam ettiğini kaydeden Acu, “Sosyal medya hesapları incelenen işçiler, sendikalarla ilişkisi varsa işten çıkarıldı. Olaylardan sonra işçi kıyımı yaşandı. Personel sayısı azaldı.

Koğuşlarda yaşanan sıkıntıların devam ettiğini duyuyoruz. İşten çıkarılan işçilerin özlük hakları verilmiyor. Kazalar devam ediyor, duyumlarımıza göre birkaç ölüm daha gerçekleşmiş” dedi.

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