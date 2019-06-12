24.7 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa GÜNCEL 3 ilde IŞİD operasyonu: 18 zanlı adliyede

3 ilde IŞİD operasyonu: 18 zanlı adliyede

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, kırsalda faaliyet yürütmeye çalıştıkları önü sürülen IŞİD üyelerine yönelik Mersin, Bursa ve Yalova’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin gözaltına alarak sorguladığı 2’si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 4 zırhlı polis otobüsü ile geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. IŞİD zanlıları garaj kısmından adliye içine alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve silah dürbünü ele geçirilmişti.

İlginizi çekebilir:  Adana merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

3 ilde IŞİD operasyonu: 18 zanlı adliyede

birgun.net -
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye...
Devamını Oku

İzmirli başkanlar İmamoğlu’na destek için İstanbul’da

BİRGÜN İZMİR -
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Foça...
Devamını Oku

Habertürk yazarı: Binali Yıldırım kazanmak için CHP’ye bile üye olabilir

birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım'ın izlediği seçim stratejisine ilişkin ilginç...
Devamını Oku

İstanbul seçimi yasakları neler?

birgun.net -
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye...
Devamını Oku

İstanbul Üniversitesi mezuniyet töreninde boş pankarta yasak

birgun.net -
İstanbul Üniversitesi’nin bu yılki mezuniyet töreni Fen-Edebiyat Fakültesi’nde bulunan Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Devamını Oku

Meksika’da bir gazeteci cinayeti daha

birgun.net -
Meksika’nın Tabasco eyaletinde Norma Sarabia isimli gazeteci iki kişi tarafından silahla vurularak...
Devamını Oku

Erdoğan’ın fotokopi diplomasına onay veren katibe soruşturma açmayan notere uyarı cezası

birgun.net -
Türkiye Noterler Birliği, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokosipini, “Dairemizce onaylanması...
Devamını Oku

Torbalı’da Suriyelilerin dükkanları mühürlendi

birgun.net -
Torbalı genelinde ruhsatsız bir şekilde dükkân açıp, bunları işlettiği öne sürülen Suriyelilerin...
Devamını Oku

Irak 15 bin tarihi eseri ABD’den geri alacak

birgun.net -
Irak başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak işgali sırasında ülkeden götürülen 15 bin tarihi...
Devamını Oku

AKP’de “81 ile Binali Yıldırım afişi asılsın” talimatı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken, AKP Genel...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi