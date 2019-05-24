3 işçiye mezar olan maden kaçakmış!

Muğla Milas’ta Kömürcüoğlu Grubu’na bağlı feldspat maden ocağında geçen şubat ayında yaşanan, 3 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili bir skandal daha ortaya çıktı.

Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Mehmet Bıçakçı, orman izni olmaması dolayısıyla madenin kaçak çalıştığını söyledi. CHP Milletvekili Süleyman Girgin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bıçakçı’ya yönelttiği “Kaçak çalışıyorsa ne yaptırım uygulandı?” sorusu ise yanıtsız kaldı.

DENETİM KÂĞIT ÜSTÜNDE Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün yapılan torba yasa görüşmelerinde Milas’taki iş cinayeti gündem oldu. CHP Milletvekili Girgin, Enerji Bakanlığı’nın iş cinayetinin yaşandığı 18 Şubat günü madende denetim yapıldığı açıklamasını hatırlatarak, “Şimdi, insanın aklına hangi soru geliyor? Denetimler kâğıt üzerinde mi yapılmaktadır?” diye sordu.

KAYITLARA GÖRE ÇALIŞMA YOK

Komisyonda konuşan MAPEG Genel Müdürü Mehmet Bıçakçı, sahaları denetlediklerini ileri sürerek, “Milas’taki kazayla ilgili olarak, biz 30 Mayıs’ta zaten denetim yapmışız. Yaptığımız denetim sonucunda burada faaliyette bulunulmamasına yönelik olarak çalışmışız ve orman izni olmadığından dolayı zaten çalışamayacaklardı, orman izni olmadığından dolayı çalışılmıyordu sahada. Ondan dolayı, o sahada çalışma olmadığından dolayı, yani orada çalışma yoktu bizim kayıtlarımıza göre” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın “Peki, bunları kim denetleyecek?” sorusu üzerine Komisyon Başkanı, “Şimdi arkadaşlar, her birinin başına asker koyamazsın elbette. Yani bunu elbette Bakanlık denetleyecek, orası denetleyecek” yanıtını verdi.

VALİLİĞİN BİLGİSİ VAR

Süleyman Girgin ise “Pekâlâ bildirimler yapıldı, ama firma yine çalışmaya devam etti, bu konuda ne yaptık? Bir yaptırım uyguladık mı?” sorusunu yineledi. Mehmet Bıçakçı soru üzerine “Şimdi Sayın Başkanım, zaten faaliyet dışında üretim yapmaya başlarsa biz hemen faaliyetini durduruyoruz ve cezalarımız var, o cezaları uyguluyoruz kendilerine. O cezalarımız zaten Valiliğimize yazılmıştır” demekle yetindi.

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BAĞIMSIZ NEZARETÇİYE RET

Enerji Bakanlığı’nın soru önergesinde verdiği cevapta nezaretçi defterinin düzenli olarak tutulduğunun belirtildiğini de aktaran Girgin, maaşını patrondan alan nezaretçilerin denetim görevini azledilme kaygısıyla tam olarak yapamadıklarını söyledi. Madencilik faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılabilmesi için daimi nezaretçinin ruhsat sahibinden bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Girgin, önergelerin kabul edilmesini istedi. Öneri AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Milas’ta açık alanda faaliyet gösteren feldspat madeninde, 18 Şubat’ta kaya bloklar kaldırılırken dev bir kaya 2 ekskavatör ve 2 kamyonun üzerine düşmüş, araçların içinde bulunan işçilerden 3’ü yaşamını yitirmiş, 1’i yaralanmıştı. Olayla ilgili iddianame geçen günlerde Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 3 şirket yetkilisi hakkında, 22’şer yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması 28 Haziran’da görülecek.

Öte yandan maden ocağı sahipleri AKP ile yakın ilişkileriyle gündeme gelmişti. Madeni işleten Kömürcüoğlu Grubu sahiplerinden Bircan Kömürcüoğlu, Çine’den AKP belediye başkan aday adayı olmuştu.