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19.06.2019
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3 kişinin hayatını kaybettiği felakete Pakdemirli’den yorum: En nihayetinde bu işler Allah’ın işi

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Trabzon Araklı’da şiddetli yağış sonrası bir HES duvarının patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de kaybolduğu felakete ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuz” dedi.

Pakdemirli, Araklı’daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinden itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, “En önemli üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız maalesef daha evvel sayın valimizin açıkladığı 2 can kaybı şu saat itibariyle 3 can kaybına çıktı. Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Hayatını kaybeden ve şu an kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, “Kayıplarımızdan bir tanesi Araklı Belediyesi görevlimiz, bir tanesi imam hatip görevlimiz, bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunların 3’ü Büyükşehir görevlisi, bir tanesi DSİ görevlisi, 3 de vatandaşımız kayıp. 4 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Tahliyeleri yapıldı. Helikopterlerle gerekli yerlere sevkleri yapıldı. Onların sağlık durumlarında önemli durum yok” diye konuştu.

Bölgenin ayın 13’ünden beri ciddi yağış aldığını belirten Pakdemirli, “Biz de meteoroloji olarak ciddiyetle ayın 13’ünden beri sürekli rapor yayınlayarak bu bölgeyi takip ediyoruz. Ayın 13’ü perşembe günü ufak çaplı bir taşkın oldu bu bölgede ve hemen 10 tane araç, 3’ü DSİ’nin, 4’ü büyükşehirin, 3 tanesi de Araklı Belediyesinin olmak üzere 10 araçla çalışmalar başladı” dedi.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuz. Gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen yani kısaca tabir edecek olursak dağın bir parçasından, dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki 4 binayı yıkmış. 4 bina ev, altlarında da 2 adet iş yeri var. 2 adet iş yerimizi yıkıyor. Tabii ki bu rusubatlar da bu çamurlu sular da aşağıda eğimin azalmasıyla beraber bir barajlama oluşturuyor. Bu barajlamayla beraber de şu an itibariyle Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapalı durumda. Sabah saatlerinden itibaren tüm ekipler hem DSİ hem Büyükşehir hem de AFAD’ın ekipleriyle beraber bu kara yolunun bir an evvel açılması gayreti içerisinde olacağız. Ama burada en önemli olan şu an üzerinde durduğumuz kayıplarımızı 7 tane kayıp vatandaşı buluyor olmak.”

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