22.03.2019
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3 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü serbest bırakıldı

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Beyazıt’ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyazıt’taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Yüksel Kostuk, savcılıkça “Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek ” suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan şüpheli Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mağdurlar, şüpheli şoförün tutuklanmamasına itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkemece değerlendirilecek.

KaynakDHA

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