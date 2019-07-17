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17.07.2019
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3 kişinin yaşamını yitirdiği kaçak ocağın sahibi hakim karşısında

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağında yaşanan ve 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün’nün yargılanmasına başlandı.

Hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Aygün kendisini, “Ocağın ruhsatının olup olmadığını bilmiyorum. Ocak vefat eden babamdan bana kalmıştı” diyerek savundu.

Olay, geçen yıl, 21 Kasım günü Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokak’ta ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan işçiler, Evren Cinemre (38), Adem Elibaş (50), Uğur Göktaş (29), Kenan Çavuş (36) ve Hasan Gençtürk (27) metan gazı patlamasının ardından ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş kendilerini dışarı atarak kurtulurken, diğer işçiler ocakta mahsur kaldı. 3 işçinin cansız bedenleri, yürütülen 10 saatlik çalışmayla ocaktan çıkarıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan kömür ocağının sahibi İsmail Aygün, tutuklandı. Aygün hakkında, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde kaçak ocağın 2011 yılından beri faaliyette olduğu, olay günü saat 03.00 sıralarında işçilerin ocakta çalıştığı sırada metan patlaması meydana geldiği, 3 işçinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiği anlatıldı.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık İsmail Aygün’ün yargılanmasına Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İfadesinde yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Aygün, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Aygün, “Ocağın ruhsatının olup olmadığını bilmiyorum. Ocak vefat eden babamdan bana kalmıştı” dedi.

Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardında ertelendi.

Kaynak:DHA

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