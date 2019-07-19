3 şehir öğrenci dostu seçildi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan araştırma kapsamında, Türkiye’de öğrenci dostu şehirler belirlendi. Araştırmada öğrencilerin Aydın’dan üst düzeyde memnuniyet duydukları ortaya çıktı. Bu alanda ilk sırayı Eskişehir alırken onu Aydın ve Antalya takip etti. Aynı araştırmada öğrencilerin okudukları üniversiteden memnuniyet sıralamasında ise Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 123 devlet üniversitesi arasında 46. sırada yer aldı.

ÜNİAR, 2016 yılından bu yana her yıl yaptığı araştırmalarının 2019 verilerini açıkladı. 4 farklı dalda incelenen araştırma sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’nin 81 ilinde 123’ü devlet, 65’i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 188 üniversite bulunuyor. Öğrenci sayısına göre görüşülen öğrenci sayısının belirlendiği araştırmada 18 bin 745’i kız, 16 bin 970 erkek olmak üzere toplam 35 bin 715 öğrenci ile görüşüldüğü açıklandı.

ÖĞRENCİLER ŞEHİRLERDEN MEMNUN DEĞİL

Yapılan araştırmada Türkiye’de öğrencilerin öğrenim gördükleri sadece 26 şehirden memnuniyet hissettikleri tespit edildi. Buna karşın 45 şehrin öğrenci memnuniyeti konusunda bir duyarlılığa sahip olmadığı, öğrencilerin bu şehirlerden ve halkından ciddi anlamda memnuniyetsizliğinin söz konusu olduğu belirlendi. En yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler sırasıyla Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Bitlis, Kilis, Muş, Yozgat, Şırnak, Bingöl ve Hakkari olarak kayıtlara geçti. Genel anlamda üniversitede okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri şehirlerden memnuniyet oranı yüzde 63’te kaldı.

ÖĞRENCİ BAŞKENTİ AYDIN

Yapılan araştırmada kente yaşayan öğrencileri memnun eden az sayıdaki şehirlerin başında Eskişehir gelirken, ikinci sırada Aydın yer alıyor. Üçüncü sırada ise Antalya bulunuyor. Araştırmaya yapan kuruluşça Eskişehir, Aydın ve Antalya ülkenin öğrenci başkentleri ilan edilirken, bu üç ili Çanakkale, Bursa, Muğla, Tekirdağ, Edirne ve Ankara takip etti. Araştırma sonuçlarını öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman dışında sosyal yaşantının, toplu ulaşımın, şehirdeki yerli halk ile ilişkilerin etkilediği vurgulandı.

ÖĞRENCİLER ADÜ’DEN PEK DE MEMNUN DEĞİL

Aynı araştırma kapsamında öğrencilere okudukları üniversitelerden memnun olup olmadıkları soruldu. Bu sorulara verilen yanıtlara göre, ADÜ için durum pek de iç açıcı değil. Öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen sadece 14 üniversite bulunuyor. ADÜ bu konuda 188 üniversite arasında 78. sırada yer alırken, 123 devlet üniversitesi arasında ise 46. sırada kendine yer bulabildi.

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‘İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Öğrencilerin Aydın’dan memnun olmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kentimiz öğrencisiyle, yerlisiyle bir bütündür. Biz kentin tamamını memnun edebilmek için bütün birimlerimizle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak bu kentte yaşayanlara hizmet etmek için bu göreve talip olduk” dedi.

Öğrencilerin ve Aydınlıların yaşantılarını kolaylaştıracak birçok hizmet ürettiklerini ifade eden Çerçioğlu, “Biz Aydın’da yaşayan insanların hayatına dokunmak için şehirdeki parkları özel işletmelerden alıp, kendimiz işletiyoruz. Şu anda herkes o parklarda oturup vakit geçirebiliyor. Bunun yanı sıra şehirde spor ve müzik alanlarında kurslar düzenliyoruz. Açık, kapalı havuzlarımızla insanların farklı aktiviteler yapmasına olanak sağladık. Plajlarımızı kendimiz işletiyoruz. Toplu ulaşım konusunda çok ciddi adımlar attık. Öğrencilerimiz eğitimlerinden arda kalan zamanlarında tek araçla ister Kuşadası’na, ister Didim’e ya da Arapapıştı Kanyonu’na gidip farklı bir gün geçirebiliyor. Kısacası Aydın’da yaşayan herkesin bir şekilde hayatına dokunarak onları memnun etmenin gayreti içindeyiz. Öğrencilerimizin Aydın’dan memnun kalması bizlerin doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.