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19.07.2019
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3 senede iki defa kanseri yendi, 7 yıllık sözleşme imzaladı

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Fotoğraf: İHA

Athletic Bilbao 2016’da testis kanserine yakalanan ve iki defa hastalığı yenmeyi başaran Yeray Alvarez ile yedi yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2016 yılında testis kanserine yakalandıktan sonra tedavi gören ve 2017 Şubat ayında yeniden takıma dönen 24 yaşındaki İspanyol futbolcunun serbest kalma bedeli ise 70 milyon avro.

2008 yılında 13 yaşındayken Athletic Bilbao altyapısına katılan Alvarez, 2016 yılında ilk maçına çıktı. Aralık 2016’da 21 yaşındayken testis kanseri teşhisi konan İspanyol stoper, 46 gün sonra Nou Camp’ta Barcelona ile oynanan maçta yeşil sahalara döndü. Haziran 2017’de gördüğü tedavi nedeniyle futboldan uzak kalan Alvarez, başarılı geçen kemoterapi sürecinin ardından 2018 Şubat ayında yeniden takımla çalışmalara başladı. Yeray Alvarez, geçen sezon La Liga’yı 8. bitiren Athletic Bilbao formasıyla 32 maça çıkmış ve sergilediği performansla beğeni toplamıştı. 

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