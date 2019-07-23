’30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil’ diyen AKP’li belediye başkanından geri adım

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. AKP’li Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözlerine yönelik tepkilere yanıt verdi.

Aktaş, geçen hafta Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı ve gündem teşkil eden konuşmanın içinden bazı kelimelerin “cımbızla çekildiğini, verilmek istenen mesaj gizlenerek itibarsızlaştırma girişimi yürütüldüğünü” iddia etti.

KUTLAMALARA ‘GURURLA’ KATILMIŞ

15 yıllık belediye başkanlığı döneminde “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına gururla katıldığını”, konuya ilişkin görüntülerin arşivlerden çıkarılabileceğini öne süren Başkan Aktaş, “Milli ve manevi değerlere olan bağlılığımı kimse ile tartışmam. Buna kimsenin hakkı yok. Yeri gelmişken tekrar ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos, Türk Milletinin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır” dedi.

‘BEN NASIL LAF SÖYLERİM?’

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplu ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili vermek istediği mesajın siyasi muhalifler tarafından çarpıtıldığını ileri süren Aktaş, “Bana, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve şehitlerimize karşı olduğum yaftası yapıştırılmaya çalışılıyor. İfadelerimi çarpıtanlara, o gün mecliste dile getirdiğim sözlerle cevap vermek isterim: ‘O şehitlere, ayağının tozuna kurban olduğum o şehitlere ben nasıl laf söylerim? Amaç bana bir yafta vurmaksa, kusura bakmayın benim böyle bir düşüncem yok. Birileri beni 30 Ağustos üzerinden test etmeye mi çalışıyor? Buna gerek yok. Kimse benim Atatürk, Zafer Bayramı, 30 Ağustos, Kurban Bayramı sevgimi tartışamaz’ Anlayana, anlamak isteyene bu sözler yetmez mi? Bu ifadeler düşüncemi, hayat felsefemi ortaya koymuyor mu? Ama duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere karşı ne yapabilirsiniz? Çünkü onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu yüzden kullandığım kelimeleri farklı mecralara çektiler. Kimse bizim milli ve manevi değerlere hassasiyetimizi sınayamaz, sınamaya da kalkmasın” diye konuştu.

TEPKİ GÖSTERENLERİ SUÇLADI

Aktaş, “Zaten bu video da gerek medya kuruluşlarınca gerekse sosyal medya aracılığı ile paylaşıldı. 30 Ağustos’un halkın ‘aktif şekilde’ şehir içinde hareket ederek katıldığı bir seremoniler bütününü içermediğini, protokol üyelerinin katılımıyla kutlanan bir tören olduğunu anlatmak istedim. Okullar tatil, öğrenci gösterileri yok, şehir içerisinde velilerin çocuklarının gösterilerini izleyeceği etkinlik yok. ‘Ulaşımın ücretsiz olmasına yönelik bir ihtiyaç var mı yok mu diye değerlendirilip, öyle karar verilmesi daha uygun’ dedim. Sözlerim çarpıtılarak, ‘Alinur Aktaş, milli bayramlara karşı’ şeklinde iftira kampanyası yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

‘EVLİLİK TARİHİM 30 AĞUSTOS’

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “30 Ağustos tarihinin anlamına binaen evliliğini bile bu tarihte gerçekleştirdiğini” iddia ederek, “Bilerek ve isteyerek anlamlı bu günde evlenmiş bir insana küfür ederek, demokrasiye katkıda bulunmuyorsunuz. Şimdi gerçekler bu iken asıl ortaya çıkan ne biliyor musunuz? ‘Biz Bursa’yı seçimle kazanamadık ama seçilmiş bir başkanı, onun partisini ve ittifakını nasıl yıpratırız?’ derdinde olan odaklar, kendi dar çerçevelerinden kampanya başlatmak istediler. Günlerdir bitmek tükenmek bilmeyen yalan ifadeler, hakaretler, küfürler, aşağılamalar, çarpıtmalar, iftiralar ortalıkta dolanıyor. Kimse ifademi eğip bükerek, kendine malzeme yaparak, Bursa halkına, seçilmiş başkanına ve meclis üyelerine hakaret edemez. O gün sarf ettiğim sözlerin, meclis tartışmalarının harareti sebebiyle yanlış anlaşıldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.