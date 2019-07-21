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21.07.2019
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30 bin kamyon hafriyat kentin üst yamacına döküldü: Evlerin üstüne düşme riski var

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Gümüşhane’de hastane güçlendirme çalışması için alınan taş ve topraktan oluşan tonlarca hafriyat kentin üstündeki yamaca döküldü. Eğimli yamaca 3 aydır dökülen yaklaşık 30 bin kamyon hafriyat, kayarak kent üzerine düşme endişesine yol açtı. Mahalle sakinleri, yüzde 43 eğimli araziye dökülen hafriyatın izin belgesindeki yerle dökülen yerin farklı olduğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.  

Gümüşhane’de yeni devlet hastanesi binasının güçlendirme çalışması için alandan çıkarılan taş, toprak tonlarca hafriyat, kentin üst yamacındaki eğimli araziye dökülerek depolandı. Eğimli yamaca 3 aydır dökülen yaklaşık 30 bin kamyon hafriyat, kayarak kentte düşme endişesine yol açtı. Hafriyat dökülen alanın 500 metre aşağısında yer alan Karşıyaka Mahallesi sakinleri korku içerisinde evlerinde kaldıklarını belirterek, önlem alınmasını istiyor. Mahalle sakinleri, yüzde 43 eğimli araziye dökülen hafriyatın döküm belgesindeki yerle dökülen yerin farklı olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

‘1 MİLYON TONUN ÜZERİNDE HAFRİYAT DÖKÜLDÜ’

Hastane inşaatından çıkan hafriyatın yerleşim alanlarının üzerine depolandığını belirten Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, kentin yeşil alan olarak bilinen bölgeye bir milyon tonun üzerinde hafriyat döküldüğünü iddia etti. Ay, “Hafriyat dökülen alan maden aramaları nedeniyle altı oyulmuştur ve buradan çıkan sular 3-5 metreyi bulabiliyor. Bu dağın oynama riski vardı. Dağın üzerine bir milyon tona yakın hafriyat dökülmüştür. Taşınan hafriyatın izin belgesinde gösterilen adreste dökülen sahadaki adresle tutmamaktadır” dedi.

‘ARAZİ YÜZDE 43 EĞİMLİ’

Jeoloji mühendislerinden aldığı bilgiye göre dağın eğiminin yüzde 43 olduğunu kaydeden Ay,  “Dökülen hafriyattaki kayaların evlerimize düşme riski olduğunu gösteriyor. Bu olay bugün olmayabilir ama 3-5 yıl içerisinde bu felaket gerçekleşebilir. Suç duyurusunda bulunduk. Bu hafriyatın organize sanayi bölgesine dökülmesi istedik. Dökümü yaptıran proje müdürünün izin belgesine baktığımız da ise adresin farklı bir yer olduğunu gördük. İzin belgesindeki adres ile döküm yapılan adres birbirini tutmuyor” diye konuştu

TEMA VAKFI: BÜYÜK RİSK VAR

TEMA Gümüşhane İl Temsilcisi Yusuf Oral da Karşıyaka Tabiat Parkı’nın hemen yakınında bir bölgede hafriyat dökümü gerçekleştiğini belirterek bu durumun risk oluşturduğunu söyledi. İnşaat mühendisi olduğunu ve alanda teknik incelemelerde bulunduklarını anlatan Oral, “Burada 40-45 derecelik bir eğim var. Bu eğimin üstüne herhangi bir önlem alınmadan ve nereden alındığı belli olmayan izin belgesiyle döküm yapılıyor. Olası bir aşırı yağışta buraya dökülen hafriyatın suya doyması ile hareket haline geçmesi anlamına geliyor. Çünkü hafriyat serbest bir biçimde dökülüyor. Dökülen hafriyat silindir yardımıyla sıkıştırılmıyor veya farklı bir yöntem kullanılmıyor. Kamyonlar buraya gelip hafriyatı boşaltıp gidiyorlar, herhangi bir önlem alınmaması da risk oluşturuyor. Burası sonuçta bir orman alanı ve çeşitli hayvanlar yaşıyor. Burası zengin bitki örtüsüne sahip ancak toz nedeniyle ormanın içerisinde yürüyemiyoruz” dedi.

HEYELAN ÖNLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Gümüşhane’de, Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015’te tamamlandı. Yamaç araziden elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Hastane, zemindeki kayma riski nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamadı. Hastane binası için zemin güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. AFAD tarafından hazırlanan proje ile hastanenin kuzey ve güney cephesinde bulunan kayalık alanlardan yaklaşık 390 bin metreküp hafriyat çıkarılacak, ağırlık yapan yamaçta molozlarının temizlenmesinin ardından 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örülecek. Proje ile zemin kayması riski ortadan kaldırılarak hastane hizmete açılacak. 

Kaynak:DHA

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