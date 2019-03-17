30 haftadır engelleniyoruz

Cumartesi Anneleri, 729’uncu kez polis ablukasına rağmen bir araya geldi. Gözaltında kaybedilenlerin fotoğraflarının taşındığı eylemde, 7 Mart 1993 tarihinde İstanbul’da gözaltında kaybedilen Ali Kırlangıçlı’nın akıbeti soruldu.



Bu haftaki açıklamayı okuyan gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren, Galatasaray Meydanı’na getirilen keyfi yasağa tepki göstererek sözlerine başladı. Eren, devletin kayıp yakınlarının şikayetlerini derhal ve titizlikle araştırılmasını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi kayıp yakınlarının şikayetlerini duyurma hakkını da 30 haftadır engellediğini vurguladı.

Meşru adalet arayışlarının kriminalize edilmeye çalışıldığına işaret eden Eren, “Bizim adalet talebimize kulaklarını tıkayan savcılar, kayıp yakınlarının acılarını paylaşan, hakikat ve adalet taleplerine kayıtsız kalmayan kişilere de suç yaratma çabasındalar. Uluslararası hukuka göre gözaltında kaybetme insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve hiçbir koşulda hoş görülemez.