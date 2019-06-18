30 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 48’i muvazzaf 65 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 22 örgüt şüphelisi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 87 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

48’İ MUVAZZAF 65 ASKER

Kara Kuvvetleri’nde halen aktif görevde 10 Astsubay, Hava Kuvvetleri’nde halen aktif görevde 1 Albay, 1 Yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 23 Astsubay, Deniz Kuvvetleri’nde halen aktif görevde 1 Astsubay, Jandarma Komutanlığı’nda halen aktif görevde 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Astsubay, 4 Uzman Çavuş, (Toplam 48 muvazzaf asker) ile ihraç, emekli, istifa gibi nedenlerle TSK’dan ilişikleri kesilen 17 kişi olmak üzere toplam 65 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca 10’u örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock kullanıcısı, 12’si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bankasya artan hesap gibi deliller bulunan 22 sivil şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilere yönelik bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Mardin, Hakkâri, Hatay, Şırnak, Amasya, Malatya, Antalya, Adana, Sakarya, Muş, Tekirdağ ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.