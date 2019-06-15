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15.06.2019
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300 bine yakın yurttaş TOKİ borcu batağında

birgun.net birgun.net

Ekonomik krizin her gün daha da derinleştiği ülkemizde, en büyük sorunlardan biri de konut ihtiyacı. Kiralarla baş etmek bir yana bir de ev sahibi olma hayaliyle uzun yıllar süren yüklü borç batağı halkı oldukça zorluyor. Resmi rakamlara göre ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na borçlu olanların sayısı tam 270 bin 548.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2018-2019 yıllarında konut kredisi kullanan kişi sayısına, borcu bulunanlara ve TOKİ’den ev alan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan yanıt geldi.

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na borcu bulunan toplam kişi sayısının 270 bin 548 olduğunu açıkladı.

TOKİ’nin satışa sunduğu alt gelir grubuna ait konutların borç bitimine kadar, orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise teslim tarihinden bir yıl sonrasına kadar devir yasağı bulunmakta olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2018 yılı itibaren 12 bin 591 konut alıcıları tarafından devredilmiştir” dedi.

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TOKİ BORÇLULARI ARTIYOR

CHP’li Gürer, TOKİ ile uygun koşullarda ev sahibi olabilmek için başvuranların, son yıllarda ekonomik kriz nedeni ile ödemede zorlandıklarını ve kendilerine esneklik yaratılması yönünde talepler geldiğini belirtti.

TOKİ’den konut alıp sıkıntı içinde olduklarını ifade edenler için bir düzenleme sağlanması yönünde çalışma yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden Gürer, “Bakan yanıtında bu kesimlerin durumuna açıklık getirilmemiştir. Ödemede sorun yaşayanların devir yönünde arayışlarda bulunduğu ifade edilmektedir. Ev devri ile ilgili uygulamanın her ne kadar kuralları olduğu, devir yasağı olduğu ifade edilse de bunun böyle olmadığı, ödeme devri sağlanarak borcu süresine kadar evlerin el değiştirdiği ifade edilmektedir. TOKİ ödenmeyen borçlarla ilgili bilgilendirme sağlamış olsa, ekonomik sorunların yansıması bu bağlamda görülebilirdi. Projelerin süresi içinde tamamlanması ve sorunsuz ödeme koşulları oluşturulması projelerin uygulama süreçlerinin gerçekleşmesini de hızlandıracaktır. Konut sorununda birden çok proje uygulayan TOKİ’nin sektörü canlı tuttuğu dikkate alındığında, durma noktasına gelen inşaat sektörü için TOKİ ile ev sahibi hayali kuranlar için yeni düzenlemeler sağlanabilmelidir” dedi.

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