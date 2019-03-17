17.03.2019
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300 günlük nöbet sonuç verdi

Bursa Büyükorhan’da biyokütle santralına karşı 300 gündür nöbet tutan köylüler mahkeme kararıyla sevinç yaşadı. Mahkeme, ‘tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması’ kararını durdurdu

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santralının iptali hakkında açılan 3 davadan ilkinde karar çıktı. Mahkeme, Bursa İl Toprak Koruma Kurulu’nun santralın kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına onay veren kararını oybirliğiyle durdurdu. Karar üzerine Bursa Tabip Odası, mücadelelerini yılmadan sürdüren Karaağızlılara ‘Yılın Çevre Ödülü’nü verdi.

Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santralına karşı çıkan köylüler, yaklaşık 300 gündür şantiye alanında nöbet tutarak inşaata başlanmasına engel olmaya çalıştılar. Avukatları aracılığıyla da hukuk mücadesi verdiler.

Tarım arazileri kısıtlı

Köylülerin santral projesine karşı açtığı 3 davadan ilkinde karar çıktı. Bursa İdare Mahkemesi, Toprak Koruma Kurulu’nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, santral kurulmak istenen alanın çevresinde köyün tarım yapılabilen arazilerinin olduğuna dikkat çekerek, Karaağız köyündeki tarım arazilerinin kısıtlı oluşundan bahsedildi. Bu nedenle de söz konusu arazilerin tek başına değerlendirilmesinin Toprak Koruma Kurulu kanuna aykırı olduğu vurgulanan kararda bölgenin ekolojik tarım, organik tarım, iyi tarım sertifikalı üretim ve eko-turizm potansiyeli olduğu anlatıldı.

Telafisi güç zararlar…

Köydeki kısıtlı su kaynaklarına dikkat çeken kararda, yöre halkının tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık faaliyetleri olduğu da anımsatıldı. Mahkeme, tüm bu ayrıntıların değerlendirilmesinin ve araştırmasının yapılmadığını vurgulayarak, söz konusu arazilerin tarım dışına çıkarılma kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ayrıca santralın kurulması durumunda kaybedilen tarım alanlarının geri kazanımının mümkün olamayacağını vurgulayan mahkeme, “Telafisi güç zararların doğacağı açıktır” ifadelerini kullandı. Mahkeme kararı üzerine Bursa Tabip Odası, bu yıl haklı mücadelelerini sürdüren Karaağızlılara ‘Yılın Çevre Ödülü’nü verdi.

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