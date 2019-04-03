8.8 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI 300 kişilik işe 4 bine yakın başvuru

300 kişilik işe 4 bine yakın başvuru

birgun.net birgun.net

KARABÜK’te İŞKUR’un yürüttüğü Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik işçi alımı için 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu. Adayların çoğunu oluşturan kadınlar, endişeyle kurada isimlerinin okunmasını bekledi.

Orman İşletme, Özel İdare, Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinde, belediyelerde, kaymakamlıklarda, müftülükte ve Karabük Üniversitesi’nde çalışacak geçici işçileri belirlemek için Karabük Belediyesi’nin konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan 3 bin 711 adaydan çoğunu kadınların oluşturması dikkat çekerken, kurada adı çıkmayanlar büyük üzüntü yaşadı.

Karabük İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, “Bu projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler ve eski hükümlüler avantajlı gruptan değerlendirilerek notere veriliyor. Böyle olunca da özellikle ev hanımları ve kadınlar buna daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.

- Reklam -

SON HABERLER

300 kişilik işe 4 bine yakın başvuru

birgun.net -
KARABÜK’te İŞKUR’un yürüttüğü Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam...
Devamını Oku

Otomotiv sektöründe daralma bir yıldır sürüyor

birgun.net -
Türkiye araç pazarı, kur ve faizlerdeki yükseliş ile ekonominin daralmasına paralel olarak...
Devamını Oku

Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kaybetti: Muhtar olamadı

birgun.net -
Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde muhtar adayı olan Recep Tayyip Erdoğan...
Devamını Oku

KİT’ler batıyor

Nurcan Gökdemir -
AKP iktidarının bilinçli politikaları sonucu giderek verimsizleşen ve küçülen KİT’lerin borçları 2018...
Devamını Oku

Mücadeleyle bize ait olanı kayyumdan aldık

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayları olan Adnan Selçuk...
Devamını Oku

AKP düzenli olarak eriyor

RIFAT KIRCI -
Gazeteci yazar Kemal Can ile yerel seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı genel tabloyu...
Devamını Oku

Sonucun değiştirilmesi kriz yaratır

RIFAT KIRCI -
31 Mart yerel seçimleri sona ermesine rağmen, özellikle İstanbul üzerinden AKP'nin yarattığı...
Devamını Oku

Erdoğan’ın geleceğini ekonomi belirleyecek

Ekin Akyaz -
İktidarın İstanbul ve Ankara gibi iki büyük kentin yanı sıra birçok büyükşehri...
Devamını Oku

İran Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: ABD, sel yardımlarını engelliyor

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin ülkede yaşanan sel felaketinde mağdur...
Devamını Oku

3 ayda 355 kişi kızamık salgınında yaşamını yitirdi

birgun.net -
Dünyada kızamık salgını uyarısında bulunan ülkeler arasına ABD’den sonra Filipinler de katıldı....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi