300 kişilik işe 4 bine yakın başvuru

KARABÜK’te İŞKUR’un yürüttüğü Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik işçi alımı için 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu. Adayların çoğunu oluşturan kadınlar, endişeyle kurada isimlerinin okunmasını bekledi.



Orman İşletme, Özel İdare, Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinde, belediyelerde, kaymakamlıklarda, müftülükte ve Karabük Üniversitesi’nde çalışacak geçici işçileri belirlemek için Karabük Belediyesi’nin konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan 3 bin 711 adaydan çoğunu kadınların oluşturması dikkat çekerken, kurada adı çıkmayanlar büyük üzüntü yaşadı.



Karabük İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, “Bu projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler ve eski hükümlüler avantajlı gruptan değerlendirilerek notere veriliyor. Böyle olunca da özellikle ev hanımları ve kadınlar buna daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.