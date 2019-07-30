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30.07.2019
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30’dan fazla inşaat işçisi yedikleri yemekten zehirlendi

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Fotoğraf: İHA

Malatya’da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 30’dan fazla inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir hastanenin inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmaya başladı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şantiyeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 30’dan fazla işçi yapılan ilk müdahaleleri sonrası müşahede altına alındı. 

Müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Kaynak:İHA

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