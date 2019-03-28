8.6 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa GÜNCEL 31 Mart seçimlerine 3 gün kaldı: Seçim günü yasakları neler?

31 Mart seçimlerine 3 gün kaldı: Seçim günü yasakları neler?

birgun.net birgun.net

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 3 gün kaldı.

Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATILMAYACAK

Buna göre, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

EĞLENCE YERLERİ KAPALI OLACAK

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. 

DÜĞÜNLER 18.00’DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

YAYIN YASAĞI

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

İlginizi çekebilir:  Zülfü Livaneli'den Alper Taş'a destek çağrısı

- Reklam -

SON HABERLER

31 Mart seçimlerine 3 gün kaldı: Seçim günü yasakları neler?

birgun.net -
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 3 gün kaldı.
Devamını Oku

ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü

birgun.net -
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinde silahlı bir saldırgan etrafa ateş açtı....
Devamını Oku

1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

birgun.net -
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 18 yaşını dolduran...
Devamını Oku

Görselin kör dediği

MURAT YAYKIN -
Uzun bir aradan sonra, merhaba. Yazılarıma ara verirken bilgilendirmiştim;...
Devamını Oku

Müzik benim nefesim

birgun.net -
ŞEBNEM SUBAŞI Necmi Bektaşoğlu ilk albümü 'Yaşadığına Değmeli'yi...
Devamını Oku

Sarı Yeleklilere Paris’te gösteri yasağı

birgun.net -
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yeleklilerin Cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde...
Devamını Oku

Sokaklar, sahneler bizim

birgun.net -
ZEYNEP KURAY- DENİZ YERLİKAYA Kadıköy Tiyatrolar Platformu, 27...
Devamını Oku

Mart ayı ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

birgun.net -
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 79,4 iken, Mart ayında %3,1 oranında artarak...
Devamını Oku

Merkez Bankası swap satış sınırını arttırdı

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde...
Devamını Oku

YSK Başkanı’ndan seçim güvenliği açıklaması

birgun.net -
YSK Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi