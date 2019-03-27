31 Mart’ta mevcut denge muhalefet lehine değişebilir

En bilinen kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidar ile muhalefet bloku arasındaki yüzde 51’e yüzde 49 olan dengenin değişeceğini söyledi.



İlk kez 31 Mart yerel seçimlerinde araştırma açıklamayacağını söyleyen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır 51-49’luk dengenin bu seçimlerde değişme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Televizyon programında konuşan Ağırdır, özellikle kararsız seçmenlere dikkat çekerek, “gerçekten kararsız olanlar var ve onlar büyük ihtimalle seçime de gitmeyecek. Bir tanesi de halen gerçekten kararsız olanlar. Muhalefet blokunda sandığa gitmeyenler daha çok olurdu. Bu seçimler öncesinde ise muhalefet konsolide olmuş vaziyette ve heyecanlı” diye konuştu. Bekir Ağırdır muhalefetin hızla seçime adapte olmasında iktidar blokunun kullandığı dilin etkisinin büyük olduğunu söylerken seçim sonuçlarına dairde “bu seçimde çok muhtemel ki, iktidar bloku ile muhalefet bloku arasında, Türkiye genelinde yüzde 51’e yüzde 49 olan denge değişecek” dedi.



İlginizi çekebilir: ‘Alternatif var’ demek için adayız

İTTİFAKLAR KAFA KARIŞTRDI



Seçim öncesi kurulan ittifakların 24 Haziran seçimlerinden farklı olarak tahmin edilemez sonuçlar ürettiğini söyleyen Ağırdır, “Yerel seçimlerde siyasi tarihimizde ilk kez karşımıza çıkan farklı bir uygulama ve duruma tanıklık edeceğiz. Partiler yerel seçimlere dönük formel veya informel ittifaklar şeklinde seçime giriyorlar. Kimi yerlerde iki parti arasında “tam ittifak” yapılmış şekilde, hem belediye başkanlığı hem de yerel meclisler için ortak aday ve listelerle seçime gidilecek; kimi yerlerde ise “yarım ittifak” yapılmış şekilde, belediye başkan adayı ortak ama yerel meclis listeleri farklı olarak seçime giriyorlar. Bu durum seçim sonuçlarını tahmin etmeyi güç hale getiriyor” diye konuştu.



KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır halen her bir seçim bölgesi için ayrı araştırmalar yapıp seçim sonucuna dair bulgulara erişmenin teknik olarak mümkün olduğunu söylerken, 31 Mart gibi geniş ölçekli bir seçim için bunun mümkün olamayacağını savundu.