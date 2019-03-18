18.03.2019
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35 bin denklik mağduru çözüm bekliyor: YÖK üç maymunu oynuyor

Yurtdışında üniversite okuyup diploma denkliği alamayan 35 bine yakın yurttaş çözüm bekliyor. YÖK’ten ise bu konuda herhangi bir çalışma yok. ÖGESEN Başkanı Vahded Özkoçak köklü üniversitelerde komisyonlar kurulmasını istedi

birgun.net birgun.net

Meral Danyıldız

Akademinin sorunu bitmiyor. Yurtdışında eğitim görüp de Türkiye’de denklik sorunu yaşayan binlerce akademisyen var. Öğrenciler, daha iyi bir eğitim almak için yurtdışı yüksek öğretim kurumlarında önlisans ve lisans eğitimi alıyor.

Türkiye’ye geldiklerinde ise denklik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. YÖK’ten diploma denkliği almakta problemler yaşayanlar, sorunlarına acil çözüm bekliyor.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak ve denklik sorunu yaşayan Dr. Hakan Baş YÖK’ün bu soruna kulak tıkadığını söylüyor.

Vahdet Özkoçak

Yaklaşık 35 bine yakın denklik sorunu yaşayan akademisyen olduğunu söyleyen Özkoçak “Tıp, mühendislik, diğer sosyal alanlarda hukuktan diplomasını almış, başarılı bir şekilde üniversiteyi bitirmiş ancak YÖK tarafından denkliği verilmeyen vatandaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız yurtdışına çıkarken herhangi bir liste olmadığı için rahat bir şekilde kayıtlarını yapmışlardı. Birçoğu üniversiteden dönmeden önce YÖK denklik biriminden onay olarak, tekrar sorarak üniversitesini bitirdi. 35 bin gencimizin ve aileleriyle beraber 200 bine yakın vatandaşımızın mağduriyeti giderilebilir” dedi.

KOMİSYONLAR KURULSUN

Bu problemin ancak Türkiye’de komisyonlar kurularak çözülebileceğini dile getiren Özkoçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu komisyonlar denklik mağdurlarının ders almaları gerekip gerekmediğini, staj yapıp yapmaması konusunda üç aylık bir çalışmayla bu dosyaların tamamını eritebilirler. Sadece YÖK’te merkezi bir denklik merkeziyle değil, üniversitelerimize de bırakarak yapılabilir. Köklü üniversitelerimize rektörlük bünyesinde bu komisyonları kurduğumuzda çok daha hızlı karar alınıp, gençlerimizin mağduriyeti giderilebilir. Bu işin çözüm noktası YÖK” ifadelerini kullandı.

Hakan Baş

Dr. Hakan Baş ise, mağduriyetini şu sözlerle anlattı: “Eşimin de doktor olması sebebiyle çok içimde kalan tıp fakültesine kayıt yaptırmayı düşündüm. Daha sonra üniversitede İngilizce tıp okumak için 2010 yılında fakülteye başladım. Okul için her yıl 4 bin avro civarı okul ücreti ödemem gerekiyordu ve bunu ben karşılamak zorundaydım. Yazları çalışıyor, kışları eğitime devam ediyordum.”

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ŞİKÂYET EDECEĞİMİZ KURUM YOK

Baş, okula kayıt yaptırmadan önce denklik konusunda herhangi bir problemle karşılaşmayacağını YÖK tarafından öğrendiğini belirterek şöyle konuştu: “Okula kayıt yaptırmadan önce YÖK’ten okulumuzun denkliğinin olup olmadığını sordum.

‘Sorun yok’ dediler ve başladım. YÖK bizden denklik başvurusu için orijinal lisans diploması ve transkriptleri istiyor ve aynı zamanda bizim noter ve konsolosluk onaylı bütün evrakları da istiyordu. Yapılan incelemenin 1-2 yıl sürdüğü oluyordu. Tam 1 yıl sürdü ama YÖK’ten cevap gelmedi. Türkiye’de zaten çalışamazsın ama Avrupa’da da çalışma’ diyor. Şikâyet edecek, sorgulayacak bir kurum yok. Öz yurdumuzda garip kaldık.”

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