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13.07.2019
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350 hektar ormanlık alan neden yandı?

Muğla’nın ilçelerinde çıkan yangınlarda 350 hektardan fazla alanın kül olması gözleri turistik bölgelerdeki yangınlara çevirdi. CHP’li vekiller şüpheli yangınlarla ilgili iddiaları gündeme taşıdı

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Dalaman, Fethiye ve Milas’taki yangınlarda 350 hektarlık alanın kül olması iddia ve soruları beraberinde getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay konuya ilişkin açıklamasında “Yandaşlara rant sağlamak için ormanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Yangın söndürme çalışmalarında eksiklikler ve ihmaller yaşandığını belirten Erbay şunları söyledi: “Yangında amfibi söndürme uçakları yerine helikopter kullanılması gecikmeye yol açmıştır. Türk Hava Kurumu bünyesindeki bu uçaklar helikopterlere göre daha fazla su taşıma kapasitesine sahip. 6 ton suyu 12 saniyede çekerek yangına müdahale edebilmekte. Helikopterin ise pervanelerinin yarattığı rüzgarla yangının genişlemesine yol açtığı iddiası var. Bunun yanında suyu yüksek irtifadan bıraktığı için etkisiz kalmakta.”

Erbay, orman emniyet yolları ve şeritlerinin de yeterli olmadığını da ve karadan müdahale araçlarının yangın bölgesine ulaşmakta sıkıntı yaşadığını da söyledi.
Bu yolların açılmasına yönelik 18 ihale açılmış ancak bu ihalelerin yaklaşık 15’i iptal edilmiştir. Ayrıca her yıl dokuz aylık bir süre için alınan orman işçileri bu sene beş aylık bir süre için işe alınmış ve yangınlara müdahalede personel yetersizliği yaşanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla ilgili TBMM’ye bir soru önergesi veren Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorular yöneltti. Bu sorular aynı zamanda yangınlarda ilgili şüpheleri de sıraladı. İşte yanıt isteyen soru ve iddialar….

  • Orman yangınına müdahale edilen helikopterlerin su taşıma kapasitesinin yetersiz oluşu.
  • Söndürme çalışmalarında kullanılan helikopterlerin pervanelerinin özellikle çam ormanlarındaki yangınları büyüttüğü öne sürülüyor.
  • Helikopterlerin suyu yüksek irtifadan bırakması bu nedenle etkisiz oluşu.
  • Türk Hava Kurumu bünyesinde bulunan, yangın söndürme çalışmalarında daha yüksek su taşıma kapasitesine sahip, amfibi uçakların kullanılmaması.
  • Amfibi yangın söndürme uçakları yerine kiralama yapılarak helikopter kullanılması.
  • Türk Hava Kurumu’nun katıldığı amfibi uçak ihalesinin iptal edildiği iddiası.
  • Yangın söndürme ihalesinin özel bir şirkete verildiği iddiası.
  • Şirketin yangına müdahale sırasında, uçuş başına saatlik ücret aldığı ve yıllık garanti ödeme verileceği iddiası.
  • Bakanlık envanterinde gece görüşüne sahip uçak ve helikopter bulunmaması.
  • Daha önce yanan ormanlık alanların yeşillendirileceği söylenmesine rağmen bu alanlar imara açılarak oteller inşa edilmesi.

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THK uçakları neden havalanmadı?

Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının âtıl durumda olduğu iddiasını CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de Meclis gündemine taşıdı. Girgin, Türk Hava Kurumu’na (THK) ait 5 adet Bombardier CL 215 tipi söndürme uçağının 3’ünün uçabilecek durumda olmasına rağmen yangın söndürmede görev almama nedenini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu. Türk Hava Kurumu, uçakların Ankara’da zincirli vaziyette durduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı: “Yangına müdahale etmek üzere sabah erken saatlerde hazır hale getirilmiş, motorlar çalıştırılmıştır. Yetkililere hazır olduğumuz bildirilmiştir. Yangının kontrol altında olduğu bilgisiyle normal duruma dönülmüştür.”

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban da konuyu gündeme taşıdı. Alban, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nda elinde, gece uçuş özelliğine sahip yangın söndürme uçakları bulunmadığı için maalesef geceleri sadece karadan yapılan çalışmalarla yetinilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın ve kabinesinin kullanımına özel onlarca uçak bulunurken, binlerce canlının yandığı orman yangınlarına gece müdahale edecek yangın söndürme uçaklarının bulunmaması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin acizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Sorun bilgi ve tecrübesizlik

Türkiye Ormancılar Derneği Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tunca Neyişçi ise yangının geç kontrol altına alınma sebebini bilgisizlik ve tecrübesizlik olduğunu ifade etti. Yangının rüzgarın yavaşlaması ile kontrol altına alınabildiğini ifade eden Neyişçi şunları söyledi: “Bu büyüklükte bir yangına bu kadar hava aracı ile müdahale edilmez.

Helikopterlerin görevi yangın söndürmekten çok yanmamış yerlere su atarak yangını kontrol altına almaktır. Burada sorulması gereken soru orman yangını konusunda tecrübemiz var mı? Orman Bakanlığı ‘karşı ateş’ uygulayarak yangını kontrol altına aldıklarını söylüyor, karşı ateş doğru şekilde yapılsaydı yangın bu kadar büyümeden kontrol altına alınırdı.”

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