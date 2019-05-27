Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, atık pillerin doğaya atılması sonucu içindeki cıva, kadmiyum, kurşun gibi ağır metaller serbest hale gelerek doğal kaynakları hızla kirletiyor. Bu durum aynı zamanda içme suyu ve besin zinciriyle insan sağlığı için de ciddi tehlikelere yol açıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), tüm bu unsurları en aza indirgemek için 22 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Toplanan atık piller, TAP tarafından belirlenen lisanslı bertaraf tesislerinde imha ediliyor. Bu sayede hem doğaya ve insan sağlığına zararı engellenmiş olurken hem de pilin içindeki bazı metaller geri dönüşüme kazandırılmış oluyor.

Her yıl yeni bir rekorun kırıldığı ‘Atık Pil Toplama Kampanyası’nda heyecan yarın başlıyor. Kampanyaya katılmak isteyen çevreciler, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri 30 Mayıs akşamına kadar belediye önünde kurulan standdaki kumbaralara atabilecek. Kampanyaya getirilen ve ilçe belediyelerince yıl içerisinde toplanan atık piller; çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, okullar, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri ve Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi olmak üzere 8 kategoride değerlendirilecek. En az 10 pil getirerek kampanyaya destek olan katılımcılara teşvik amaçlı bez çanta verilecek. Tartımlar sonucunda dereceye girenleri masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar gibi ödüller bekliyor.

Rekor bekleniyor

Projenin başlangıcından günümüze kadar toplam 360 ton atık pil toplandı. 2004 yılında 8,5 ton olan pil miktarı, 2018 yılında 60,5 tona ulaştı. Kampanyada bu yıl yeni bir rekor bekleniyor.

***

Pil kullanımında nelere dikkat edilmeli?

• Ateşe atılmamalı.

• Soğuk ve karanlık yerlerde saklanmalı.

• Akmış pillere eldivensiz dokunulmamalı.

• Bozulmuş şarj edilebilir piller tekrar şarj edilmemeli.

• Piller çantada açıkta taşınmamalı

• Metal eşyalarla temas edilmemeli.