17.03.2019
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3600 Ek gösterge sözü için son bir hafta: Sözler yine tutulmuyor

AKP, söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesini yine yapmadı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimden sonra ele alacağız” dese de Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan, “Verilen sözler tutulmuyor” diyor

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

AKP’nin genel seçimler öncesinde vaatleri arasında yer alan ve emekli öğretmenlerin şartlarını iyileştirecek olan 3600 ek gösterge, birinci 100 günlük faaliyet raporunda bulunmasına rağmen uygulanmadı. İkinci 100 günlük plana da giren ek gösterge için AKp yine adım atmıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur” dese de sendikalar verilen sözlerin tutulmayacağını söylüyor.

KABUL EDİLEMEZ

Konuyu BirGün’e değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan, sürece ilişkin şunları aktardı: “3600 ek gösterge yıllardır eğitimcilerin taleplerinden biriydi. 24 Haziran öncesi meydanlarda AKP tarafından defalarca dile getirildi ve seçimden sonra mutlaka hayata geçirileceğine dair söz verildi. Devamında birinci yüz günlük faaliyet raporu açıkladılar. MEB üzerinden de açıklandı bu faaliyet raporları. İlk 100 gün içerisinde çıkarılacağı söylendi. Ancak bu söz tutulmadı. 24 Kasım’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjde vereceğini söylemişti ama 24 Kasım günü büyük bir sessizlikle geçti. Bakanın somut bir söz vermesine rağmen adım atılmadı ve açıklama dahi yapılmadı. Bu bizim için kabul edilemez.”

İkinci yüz günlük faaliyet raporunun sonlanmasına bir hafta kaldığının altını çizen Aydoğan, “İkinci yüz günlük faaliyet raporunda da tekrar 3600 ek gösterge için söz verildi. Şu anda da ikinci yüz günün tamamlanmasına bir hafta kaldı. Bir hafta kala da Cumhurbaşkanı ‘Seçimden sonra ele alacağız’ dedi. Son derece net olmayan bir açıklama yapıldığını gördük. Verilen sözü tutmamaları konusunda istikrarlı olduklarını görüyoruz. Şu an gördüğümüz tablo bu sözün tutulmayacağı yönünde. Ama sürekli beklenti yaratmaya devam eden bir yol izleniyor. Seçimlerden dolayı bir umut yaratıyorlar ve kendilerine fırsat olarak görüyorlar” dedi.

MÜCADELE SÜRECEK

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise, 24 Haziran öncesinde 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz verildiğini hatırlarak şunları söyledi: “Eğitim İş sendikası olarak bizler bu yalana inanmıyoruz. Hakkımız olan başta 3600 ek gösterge düzenlemesi olmak üzere, tüm ekonomik taleplerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

***

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların emekli olunca alacakları maaşı etkileyen derece. Öğretmenler şu anda 1’inci derece kadrolarında 3000 ek gösterge rakamındab yararlanıyor. 3600 ek gösterge yasasının geçmesi durumunda öğretmenlerin emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri artacak

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