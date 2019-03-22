37 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 114 kişi hakkında gözaltı kararı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 108’i avukat 114 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “FETÖ’ye üye olma” suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, örgütün kendi üyelerini yargı organlarına yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul’da “hücresel hakim ve çalışma evleri” oluşturdukları belirtildi.

108 ŞÜPHELİ AVUKATLIK YAPIYOR

Soruşturmada şüphelilerden 108’inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, 8’inin daha önce ihraç olan hakim-savcı adayı olduğu, birinin ihraç edilen icra müdürü olduğu, birinin aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu kaydedildi.

İlginizi çekebilir: 'Yavuz Bingöl polislerden koro kurdu, türkü albümü hazırlıyor'

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA İSTENDİ

12 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması gerekçesiyle savcılıkça doğrudan yakalama kararı talep edildi. 114 şüpheli hakkında ise arama el koyma kararı talep edilerek haklarında gözaltı talimatı verildi.

37 İLDE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla polis tarafından 37 farklı ilde 114 şüpheli için 137 adreste sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri devam ediyor.

