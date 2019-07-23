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23.07.2019
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38 baro başkanından AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a istifa çağrısı

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38 baro başkanı, belediye meclisinde “30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” sözleri nedeniyle tepki çeken AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı istifaya çağırdı.

Denizli Barosu’nda yapılan basın açıklaması ile duyurulan istifa çağrısına 38 baro başkanlığı imza koydu.

İstifa çağrısında, ”30 Ağustos emperyalizme karşı kazanılmış bırakınız Türk Milletini insanlığın bir bayramıdır” ifadesi yer alırken “Bu aşağılama, itibarsızlaştırma zihniyetini, söylemini nefretle kınıyor Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş’ı istifaya davet ediyoruz” denildi.

Alinur Aktaş, belediye meclisinde yaptığı konuşmasında Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını talep eden üyelere “30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demişti.

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