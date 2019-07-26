24.2 C
Istanbul
26.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndan illüstratörlere çağrı

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndan illüstratörlere çağrı

birgun.net birgun.net

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, illüstratörleri yayıncılarla buluşturmak üzere bir program hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş ve  yayıncı-illüstratör buluşması yla 66 illüstratör, 32 çocuk ve gençlik yayınevi ile tanışma ve çizimlerini tanıtma fırsatı yakalamıştı. Bu buluşma bu yıl ise 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

İlginizi çekebilir:  Tekelleşme küçük kitabevlerini vuruyor: Bize kitap fiyatı sorup internetten alıyorlar

Bbuluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açıktır. Yayınevi yetkilileri ile illüstratörlerin bir araya geleceği özel görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunabilir, işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilirler. Kitap fuarı ekibi tarafından yürütülecek programda, buluşmaya katılan her bir yayınevi illüstratörlerle birebir görüşme yapabilecek.

Başvuru için linkteki başvuru formunun (Katılım Başvuru Formu) eksiksiz olarak doldurulması, özgeçmiş ve portfolyo ile birlikte en geç 30 Ağustos 2019 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir. Katılım şartlarına uyan illüstratörlerle iletişime geçilerek program paylaşılacaktır.

Buluşmaya katılım şartları:

– 18 yaş üzerinde olmak

– E-posta ile ileteceğiniz portfolyoda farklı çizim tarzlarını yansıtan en fazla 3 adet çizimin yer alması ve sunum dosyasının PDF formatında olması*

– Yapılacak görüşmelerde geniş portfolyoların yanınızda getirilmesi ve görüşme sırasında tabletten, bilgisayardan veya basılı olarak sunulması

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,614AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trump: Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'dan...
Devamını Oku

Muğla’da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti

birgun.net -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Veteriner Hekimleri Odası üyesi,...
Devamını Oku

Gasp Büro Amirliği’ndeki tüm polislerin görev yeri değiştirildi

birgun.net -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin...
Devamını Oku

UEFA’nın ‘sezonun golü’ adayları belli oldu

birgun.net -
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
Devamını Oku

Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile...
Devamını Oku

CHP: Merkez Bankası son faiz indirimi ile itibar kaybetti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle...
Devamını Oku

MHP’li başkan görevden alındı

birgun.net -
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı, parti içindeki uygunsuz davranışları nedeniyle görevden...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak 'Üretici Pazarı'na...
Devamını Oku

La Liga’da ‘maç günü’ tartışması

birgun.net -
İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi