38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndan illüstratörlere çağrı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, illüstratörleri yayıncılarla buluşturmak üzere bir program hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş ve yayıncı-illüstratör buluşması yla 66 illüstratör, 32 çocuk ve gençlik yayınevi ile tanışma ve çizimlerini tanıtma fırsatı yakalamıştı. Bu buluşma bu yıl ise 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

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Bbuluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açıktır. Yayınevi yetkilileri ile illüstratörlerin bir araya geleceği özel görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunabilir, işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilirler. Kitap fuarı ekibi tarafından yürütülecek programda, buluşmaya katılan her bir yayınevi illüstratörlerle birebir görüşme yapabilecek.

Başvuru için linkteki başvuru formunun (Katılım Başvuru Formu) eksiksiz olarak doldurulması, özgeçmiş ve portfolyo ile birlikte en geç 30 Ağustos 2019 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir. Katılım şartlarına uyan illüstratörlerle iletişime geçilerek program paylaşılacaktır.

Buluşmaya katılım şartları:

– 18 yaş üzerinde olmak

– E-posta ile ileteceğiniz portfolyoda farklı çizim tarzlarını yansıtan en fazla 3 adet çizimin yer alması ve sunum dosyasının PDF formatında olması*

– Yapılacak görüşmelerde geniş portfolyoların yanınızda getirilmesi ve görüşme sırasında tabletten, bilgisayardan veya basılı olarak sunulması