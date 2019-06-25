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25.06.2019
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4 ildeki bazı alanlar ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

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İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon’daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon’daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı. Buna göre, İstanbul’un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

“Kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilen diğer alanlar ise şöyle;

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanlar,

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Karpuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan,

Trabzon’un Köprübaşı ilçesindeki Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan.

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