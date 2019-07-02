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03.07.2019
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4. İstanbul Tasarım Bienali’nin yeni durağı Belçika

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2018 yılının sonbaharında düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne adını veren Okullar Okulu sergisi, İstanbul ve Fransa’nın ardından Belçika’nın Genk kentinde bulunan yaratıcılık merkezi C-mine’da açıldı. 28 Haziran’da kapılarını açan sergi, 29 Eylül’e kadar görülebiliyor.

Açık kaldığı altı hafta boyunca 200.000’in üzerinde kişi tarafından ziyaret edilen 4. İstanbul Tasarım Bienali’nden özel bir seçki, yine Jan Boelen küratörlüğünde üç ay boyunca C-mine’da ziyaret edilebilecek. Daha önce İstanbul’daki sergiye katılan 100 projenin yer aldığı serginin tasarımı da yine Lukas Wegwerth’in III+1 sistemini kullanan Aslı Çiçek imzasını taşıyor.

Okullar Okulu’nun Belçika’ya taşınması için İstanbul Tasarım Bienali’yle işbirliği yapan Z33 – Güncel Sanat Evi’nin sanat direktörü Jan Boelen, bir kez daha küratörlüğünü üstlendiği sergiyle ilgili, “Tasarım değişiyor, artık yalnızca tüketilen objelerden uzaklaşmaya başlıyor. Sergilenen eserler, bilgiyi ve gücü nasıl yeniden müzakere edebileceğimizle ilgili devam eden araştırmalardan birer kesit sunuyor” diyor.

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20. yüzyılın başında Genk’te kömür çıkarılan üç madenden biri olarak kullanılan Winterslag adlı alanda yer alan C-mine, günümüzde yaratıcı endüstrileri bir araya getiren bir merkez işlevi görüyor. Mekânın 21. yüzyılda dönüştüğü yapının bir önceki yüzyılla kurduğu ilişki, üzerinden 100 yıl geçen Bauhaus’un eğitim modeline yeni bir bakış sunmayı hedefleyen serginin içeriğiyle de bütünlük oluşturuyor.

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