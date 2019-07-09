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10.07.2019
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4. Vedat Günyol Deneme Yarışması için başvurular başladı

birgun.net birgun.net

Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 4’üncüsünü gerçekleştiriyor.

Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen “Vedat Günyol Deneme Ödülü” tüm yazarları bekliyor.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın da destek verdiği  “Vedat Günyol Deneme Ödülü”ne katılmak isteyen yazarlar için 1 Temmuz’da başlayan başvurular, 30 Kasım 2019’a kadar devam edecek. Seçici kurulda; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Hikmet Altınkaynak, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer aldığı yarışmada ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak ve birinci olan yazar 7 bin 500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü; 3 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 3 bin TL de sahiplerini bulacak. 1 Mart 2020 Pazar günü düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine verilecek.

Başvuru Adresi: Ebru Şahin (Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) Yukarı Mah. Belediye Cd. No: 6 Kartal / İstanbul Tel: 0216 280 58 06

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