40 derece sıcakta ekmek mücadelesi

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Urfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çalışanların sağlığını tehdit ediyor.

Özellikle açık alanlarda ve ateş önünde çalışanlar aşırı sıcaklardan daha fazla etkileniyor. Tarlada, asfaltlama çalışmalarında, fırında ve ören yerlerinde çalışmak zorunda olan işçiler, bir yandan sıcakla bir yandan çalıştıkları ortamın zorluğuyla mücadele etmek durumunda kalıyor.

ŞAPKAYLA KORUNMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kırsaldaki Örencik Mahallesi’ndeki tarlasında kavurucu sıcakta ailesiyle birlikte ekmek mücadelesi veren İzzet Demir, AA’ya yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri domatesleri sabah saatlerinde toplamaya başladıklarını, güneşin en tepede olduğu saatlerde mola vermeye çalıştıklarını söyledi. Demir, “Çalışırken sıcak bizi çok etkiliyor, korunmak için şapka takıyoruz, bol bol su içiyoruz. Fırsat bulunca gölgelik altında dinleniyoruz, günde 4 litre su tüketiyoruz. Beni etkilediği gibi çocukları da etkiliyor sıcak. Emeğimizi toplamamız lazım, ‘sıcak’ diyerek heba edemeyiz, mecbur toplayacağız” dedi.

‘YÜZÜMÜZ LEKE LEKE OLUYOR’

Tarlada çalışan Elif Nur Demir de güneşten korunmak ve yanmamak için kalın kıyafetler giydiğini anlatarak, “Güneş bizi çok etkiliyor, yüzümüz leke leke oluyor. Yanmamak için kalın kalın giyiniyoruz. Rahatlamak için üzerimize su döküyoruz. Sabah hava sıcak olmadığı için çalışmak daha kolay geliyor ama öğlen vakti çalışmak zorlaşıyor” diye konuştu.

Kavurucu güneşin yanı sıra asfalttan gelen sıcakla mücadele eden asfaltlama işçileri de zor durumda. Mustafa Özer, özellikle öğlen saatlerinde çok zorluk çektiklerini vurguladı. Havanın da asfaltın da sıcak olduğunu belirten Özer, “İkisi bir araya gelince bizi etkiliyor. Vücutta kuruluk ve yanma oluyor. Biz bunu ayran ve su içerek gidermeye çalışıyoruz, şapka takıyoruz ve özellikle kalın giyiniyoruz” ifadelerini kullandı.

Kent merkezinde bir fırında çalışan Adnan Demirel de, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle ocak önünde dönüşümlü çalıştıklarını, bol bol su içtiklerini ve duş aldıklarını söyledi.

Kentteki ören yerlerinde görev yapan ve güneşten korunmak için beyaz renkli bir bez parçasını başına saran temizlik işçisi Bakır Yıldız da işini aksatmamak için elinden geleni yaptığını kaydetti.