18.03.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN

40 kg plastik yutan yavru balina yaşamını yitirdi

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Fotoğraf: Darrell Blatchley

Bilim insanları deniz kirliğinin kritik seviyeler ulaştığı uyarılarını tekrarlarken, Filipinler’de yavru bir balina 40 kilo plastik yutması sonucu yaşamını yitirdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Cuvier gagalı balinası olarak bilinen türe ait olan yavru balina Davao City yakınlarında karaya vurdu.

Olayı inceleyen sivil toplum örgütü D’ Bone Collector Museum gönüllüleri, balinanın midesinden 40 kilogram plastik poşet çıktığını duyurdu.

Gönüllülerin paylaştığı mesajda, “Şu ana kadar bir balinada tespit ettiğimiz en yüksek plastik seviyesi. Bu iğrenç. Su yollarına ve okyanuslara çöplük muamelesi yapmaya devam edenlere karşı hükümet harekete geçmeli” ifadelerine yer verildi.

The final cause of death is in for the death of the juvenile male curvier beaked whale we recovered March 16 2019. 40…

Gepostet von D' Bone Collector Museum Inc. am Samstag, 16. März 2019

Geçen yıl Nisan ayında da İspanya’da kıyıya vuran bir balinanın midesinde 29 kilo plastik bulunmuştu.

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