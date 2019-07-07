42 ayda Bin 391 kadın katledildi

Kardelen Tatar

Kadınlara yönelik cinayet, şiddet ve tecavüz olaylarını kapsamlı bir rapor haline getiren CHP Giresun Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi Necati Tığlı, korkunç gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Rapora göre 2016 yılının Ocak ayından bugüne dek geçen 42 aylık süreçte en az bin 391 kadın erkekler tarafından öldürüldü, en az 982 kadın tecavüze uğradı. 2019’un ilk gününden bugüne dek ise en az 28 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

Tığlı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı Raporu’’nda 1 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kadına yönelik şiddet, tecavüz, cinayet ve çocuk istismarları mercek altına alındı.

2016, 2017, 2018 ve 2019 verilerinin incelendiği raporda her geçen yıl kadınların uğradığı şiddet olaylarının arttığı ortaya koyuldu. Örneğin; 2016 yılında kadın cinayeti sayısı 329 iken bu sayı 2017’de 409, 2018’de ise 439’a çıkıyor. Bu rakamlara bakıldığında, 1 Ocak 2016’dan bugüne dek geçen 42 aylık süre içinde de en az bin 391 kadın erkekler tarafından öldürüldüğü, en az 982 kadın tecavüze uğradığı, 896 kadın ise cinsel şiddete maruz bırakıldığı ortaya çıkıyor.

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Ayrıca, 2019’un ilk altı ayında en az 28 çocuk da istismara edildi. Son 6 yılda ise 142 bin 298 kız çocuğun doğum yaptığı da raporda ayrıca vurgulanıyor.

Ceza indirimleri son bulsun

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Tığlı, “Bu cinayetleri ve istismarları durdurmak AKP’nin birinci görevidir. Eğer 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin uygulanmış olsaydı inanın sayılar bu kadar yüksek olmazdı. Bu durumun son bulması için öncelikle mahkemelerin katillere karşı uyguladığı iyi hal indirimleri sona ermelidir” dedi.

Türkiye cinsiyet eşitliğinde sonlarda

Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2018 Raporuna göre ise Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 149 ülke arasında 130’uncu sırada. Türkiye’nin geride bıraktığı ülkeler ise sırasıyla şöyle: Fildişi Sahili, Bahreyn, Nijerya, Togo, Mısır, Moritanya, Fas, Ürdün, Umman Sultanlığı, Lübnan, Suudi Arabistan, İran, Mali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Suriye, Irak, Pakistan, Yemen.