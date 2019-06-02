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02.06.2019
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42 gün geçti ‘inek hırsızı’ Osman yargılanmıyor: Cumhurbaşkanı’na hakaret etse yargılanırdı

Kılıçdaroğlu’na 42 gün önce yumrukla saldıran ve adli kontrol şartıyla serbest kalan “inek hırsızı” Osman Sarıgün hakkında süren soruşturma henüz tamamlanmadı. CHP’nin hukukçu milletvekili Emir, “Cumhurbaşkanı’na hakaret etseydi şu an yargılanıyordu” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Yaşamını yitiren bir askerin cenazesi için Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan ve linç edilme tehlikesi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgün hakkında açılan soruşturma 42 gündür tamamlanmadı.

22 Nisan’da Kılıçdaroğlu’na yumrukla saldıran ve kısa süre gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha önce “inek hırsızlığı”ndan hakkında işlem yapılan Osman Sarıgün ile serbest bırakılan diğer sekiz sanığın hakim karşısına çıkartılmamasına CHP tepki gösterdi.

SALDIRILAR MEŞRULAŞTIRILIYOR

CHP’nin Hukuk Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bu tip saldırılar Saray rejimi tarafından bu yolla meşrulaştırıyor” dedi. Çubuk’ta yaşananları organize edenlerin, kitleyi tahrik edenlerin, halkı kin ve nefrete sürükleyenlerin tutuklanması gerektiğini dile getiren Erkek, “Hukuk devletinin yok edildiğini görüyoruz. O gün önceden planlanarak taşların cenaze alanına konulduğu bile tespit edildi. Herhangi bir işlem yapılmadı” diye konuştu.

Cumhuriyet savcıları’nın soruşturmada lehe ve aleyhe olan her durumu araştırması gerektiğini fakat bu yola başvurulmadığını dile getiren Erkek, şunları söyledi:

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“Yargı ağır bir baskı altında. Bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdi. Linç girişiminde bulunanların, özellikle bunu organize edenlerin tespit edilip tutuklanmaması adalete olan güveni sıfırlıyor. Gazetecilere saldıranlar, pusu kuranlar neredeyse kahraman gibi ağırlanıyorlar, usulen ifadeleri alınıp serbest bırakılıyor. Tüm bunlar kamuoyu tarafından da açıkça görülüyor. Bu durum, bizim özgürlüğümüze ve toplumsal barışımıza yönelmektedir. Sağlıklı soruşturmalar yapılmıyor ve adalet özellikle tecelli ettirilmiyor. Bu soruşturmadan da tüm bunlar nedeniyle bir gelişme beklemiyoruz.”

Saldırı anında Kılıçdaroğlu’nun yanında olan CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Murat Emir, “Soruşturmanın sürdüğü söyleniyor ama etkili bir soruşturma bilgisi yok. Sadece dokuz sanıkla ilgili soruşturma açıldı oysa orada sadece görüntülerden bile çok daha fazla suçlu olduğu görülebilir” dedi.

UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Kılıçdaroğlu’nun aracını taşladığı görülen bir kişinin bilgilerinin savcılığa iletildiğini fakat bu kişiyle ilgili soruşturma açılmadığını bildiren Emir, “Ortada iddianame yok. Olay bu şekilde unutturulmaya çalışılıyor. Yargının gerçek anlamda tepesinde duran sayın Cumhurbaşkanı’nın olaydaki tavrı da yargıya, ‘hareket etmeyin’ mesajıdır. Bu mesajı alan yargı da durmayı tercih etmektedir. Cumhurbaşkanı’na dönük eleştiri yapılsaydı çoktan o kişi gözaltına alınmış, hakkında iddianame hazırlanmış olurdu” ifadelerini kullandı.

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