45 bin öğrenci açıkta kaldı

Devlet yurtlarının kapasite yetersizliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 yılında devlet yurdu için başvuran 427 bin 152 bin üniversiteliden 381 bin 843’ünün yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 45 bin 300 öğrenci açıkta kalırken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Dernek yurtlarının teşviki için ödemelerinin yarısının devlet kurumlarınca yapıldığı, KYK yurtlarından ziyade öğrencilerin bazı vakıf ve dernek yurtlarına teşvik edildiği iddiaları araştırılmakta mıdır?” diye sordu.

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CHP’li Gürer’in, “Ülkemizdeki yurtların kapasiteleri ne kadardır? 2018 yılında yurt için müracaat edip bu hakkı kazanamayan kaç kişi vardır?” sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, yurtların yatak kapasitesinin 875 bin 203’e ulaşacağını söyledi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt başvurusunda bulunan 427 bin 152 öğrenciden 381 bin 843’ünün yurtlara yerleştirildiğini ifade eden Kasapoğlu, özel yurtlara ilişkin soruya ise “Öğrencilerine barınma hizmeti veren özel yurtlara açılış izni verilmesi, bunlara yönelik düzenlemeler yapılması gibi konularda görev ve yetkiler Milli Eğitim Bakanlığına aittir” yanıtını verdi.