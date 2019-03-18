Yıldırım: ‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi İşletmeleri Kooperatifi’ndeki esnafla bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, daha önce ‘beka tartışmalarını doğru bulmadığını’ belirtmesine rağmen, “‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım” diyerek tartışmaya dahil oldu.

Yıldırım, şunları söyledi:

“Ülkenin beka sorunu yok, diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım. Çanakkale, bir ulusun var oluş ve yok oluş mücadelesidir. Oradan Türkiye’nin her köşesinden, Orta Doğu’dan, Uzak Doğu’dan ve Evlad-ı Fatihan’ın bulunduğu Balkanlardan gelen vatansever kahramanlarımız koyun koyuna yatıyor. Onlar, bu ülkenin bağımsızlığı için toprağa düştü. Onlar, bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Aynı zamanda bugün, Afrin zaferinin de yıl dönümdür. Biliyorsunuz 18 Mart’ta Afrin’i bütün bölücü terörist gruplardan temizleyerek sahiplerine teslim ettik. O zamanlarda da ‘Afrin’de, Cerablus’ta ne işimiz var?’ diyenler vardı. Bugün de onlar bakıyoruz aynı şarkıyı söylüyorlar. Yağma yok. Bu ülke sahipsiz değil. 82 milyon vatan evladı, bu ülkenin asla ve asla bölünemeyeceğini, kardeşliğimizin bozulamayacağını 15 Temmuz’da FETÖ’cü alçaklara gösterdiler. O gün, meydanlar dolduruldu. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanımız dinmedi ve alçaklar hak ettikleri cezayı buldular.”