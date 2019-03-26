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26.03.2019
Anasayfa SİYASET "AKP Mansur Yavaş'a 'gel bizden aday ol' dedi"

“AKP Mansur Yavaş’a ‘gel bizden aday ol’ dedi”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’te yayınlanan programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş’la ilgili Kılıçdaroğlu “Bunların hepsi hikaye. Mansur Yavaş Ankara’yı alacak bunu içlerine sindiremiyorlar. AKP teklif etti ‘gel bizden aday ol diye” olmadı. Bu durumu bilmiyorlar mıydı? Ne söylerlerse söylesinler Mansur Yavaş Ankara’yı kazanacak.” dedi.

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Bu seçimin farklı bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kesinlikle iddialıyız. Farklı bir atmosfer var. Vatandaşlar 17 yıllık sürecin sonunda neyle karşılaştıklarını görüyorlar. Bir aileyi derinden vuran sorun o ailenin yaşam standardının düşmesidir. Siz bir fileyi 100 liraya doldururken, aynı fileyi bugün 200 liraya dolduramıyorsanız sorun var demektir. Ciddi bir sorun var. Bugün gelinen durumun sorumlusu bu ülkeyi yönetenler” dedi.

AKP REKLAMLARDA CHP’Lİ BELEDİYELERİ KULLANIYOR

AKP’nin reklamlarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “AKP, reklamlar yapıyor, televizyonlarda yayınlanıyor. O reklamlarında, CHP’li belediyelerin olduğu yerleri kullanıyor. Neden? Çünkü insanlar sokaklarda geziyorlar, yeşillik var, sevgi var, hoşgörü var” dedi.

“İstanbul’da bu seçimde kazanacak mısınız?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Karadeniz’e gittim. Karadeniz’de bir Ekrem İmamoğlu fırtınası var. Sadece İstanbul’da değil. Ekrem İmamoğlu gerçekten başarılı bir arkadaşımız. Kullandığı dil, yaptığı çalışmalar… Başarılı olacağına yüzde 100 inanıyorum. Sandıkta milletle ittifak yapacağız” cevabını verdi.

MANSUR YAVAŞ’A AKP TEKLİFİ

Mansur Yavaş’la ilgili sahte senet iddialarına yönelik Kılıçdaroğlu, “Bunların hepsi hikaye. Mansur Yavaş Ankara’yı alacak bunu içlerine sindiremiyorlar. AKP teklif etti ‘gel bizden aday ol diye” olmadı. Bu durumu bilmiyorlar mıydı? Ne söylerlerse söylesinler Mansur Yavaş Ankara’yı kazanacak. Ankara’yı cumhuriyetin başkenti yapacak. O Kurtuluş Savaşı’ndaki Ankara kimliğini yeniden kazandıracak. Suçlamaların hiçbir değeri yok. Suçlamayı yapan kişi çocuk tacizcisi, şimdi siz bunun sözüne mi güveneceksiniz? Mansur Yavaş’ın saygın bir kişiliği var. Temiz bir siyasetçi” dedi.

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“Eğer İstanbul ve Ankara’yı kazanırsanız, erken seçim çağrınız olur mu?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Koltuklarım sallanır diye korkuyorlar. Bu bir yerel seçim. Bunu getirip ‘oylarımız düşerse genel seçim iddiasında bulunacaklar bu da beka sorunu yaratacak’ diye… Bana göre uyduruk bir söylem. Bu söylediğim belediyeleri Allah’ın izniyle alacağız, başkanlarımız gelecekler o görevleri yapacaklar. Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek fırsatçılıktır. O da doğru değildir. Millet seçimden yoruldu. Neredeyse her yıl bir seçim. Yeter artık. Toplumun seçtiği kişileri bir değerlendirmesi lazım” cevabını verdi.

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