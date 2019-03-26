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26.03.2019
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AKP’li Sofuoğlu 560 bin liralık saatini kaybetti

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Tayland'da çalındığını belirttiği saati için Instagram'dan duyuruda bulundu.

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AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Tayland’da çalındığını belirttiği saati için Instagram’dan duyuruda bulundu.

Tayland’ın Bangkok kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dünya üzerinde sadece 100 adet olduğu belirtilen 560 bin TL’lik Hublot marka saatin çalındığını duyuran Sofuoğlu, “Hublot umarım bana yardım eder” dedi.

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Instagram’dan yaptığı paylaşımda Kenan Sofuoğlu, “ÇALINDI!Bu Hublot özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. HUBLOT Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı’nda çalındı!!! Umarım Hublot bulmam için bana yardım eder” ifadelerini kullandı.

AKP MEDYASIYLA KAVGA ETTİ

AKP’ye yakın ensonhaber sitesi ise Sofuoğlu’nun 550 bin tl’lik kol saatini kaybetmesini ve “Seçime 5 gün kaldı vekil Kenan’ın derdine” bak ifadeleri ile haberleştirdi.

Kenan Sofuoğlu da İnstagram hesabı üzerinden haberi alıntılayıp “şerefsizlik yapmayın” dedi.

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