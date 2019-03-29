8.8 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu: Size söz veriyorum, partizanlık yapmayacağız

İmamoğlu: Size söz veriyorum, partizanlık yapmayacağız

birgun.net birgun.net

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz’da Hz. Yuşa Türbesini ziyaret edip yurttaşlarla bir araya geldi.

Türbe ziyaretinin ardından otobüsle vatandaşları selamlayan İmamoğlu, Çubuklu Mahallesi’ne geldi. Çubuklu Mahallesi’nde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, seçimlere 2 gün kala amaçlarının gönül kırmak olmadığını, gönülleri almak istediklerini söyledi.

İmamoğlu yaptığı konuşmada Beykoz’u ve Beykozluları önemsediğini kaydederek, “Beykoz Çubuklu sorunları nedeniyle ihmal edilmiş, uzatılmış ve hayal kırıklıkları yaşanmış bir mahallemiz. Çubuklu halkı rahat olsun, biz göreve geldiğimizde Çubuklu halkı her kurduğumuz masada olacak” dedi.

“Bu şehirde çok fazla siyaset yapıldı” diyen İmamoğlu, “Partizanlık yapıldı ve oya göre hesap yapıldı veya başka hesaplar yapıldı. Size söz veriyorum başkan adayımızla birlikte tek bir anımızda partizanlık ve bildiğiniz o kirli siyaseti yapmayacağız. Biz bu göreve emanetçi olarak gelmek istiyoruz. Bu millet, devlet ve cennet vatan adına binlerce yılık tarihi olan İstanbul’un emanetçileriyiz. Dolayısıyla binlerce yıllık yarınlara da bu kenti emanet etmeliyiz” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Yandaş medyanın "CHP'nin PKK bağlantılı adayı" dediği isimlerden biri eski AKP'li çıktı

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu: Size söz veriyorum, partizanlık yapmayacağız

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da Hz. Yuşa Türbesini...
Devamını Oku

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

birgun.net -
Sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme"...
Devamını Oku

“ABD’nin Golan Tepeleri kararı uluslararası hukuka aykırı”

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili ve heyetler arası...
Devamını Oku

Facianın yanında seçim sohbeti

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Ankara'da İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan ve ilk...
Devamını Oku

DSP’de ‘sadece muhalefeti eleştiriyorlar’ istifası

birgun.net -
Antalya, Kepez’de DSP’den Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı emekli Astsubay Ünal...
Devamını Oku

Hangi oylar geçerli veya geçersiz sayılacak?

birgun.net -
31 Mart pazar günü yapılacak yerel seçimlerde bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya...
Devamını Oku

Lakers’a LeBron da yetmedi

birgun.net -
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yıldız oyuncu LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles...
Devamını Oku

Boston Dynamics, yeni robotu Handle’ı tanıttı

birgun.net -
Boston Dynamics, lojistik amaçlar için tasarlanmış robotu Handle’ı tanıttı. Handle 15 kilograma...
Devamını Oku

Öğrenci Köyü’nde oda ücretlerine yüzde 28 zam

birgun.net -
BERKAY SAĞOL İzmir'de yerleşik Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde...
Devamını Oku

Abisi PKK’li diye hedef gösterdiler AKP’li çıktı

birgun.net -
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, yandaş medyanın istihbarat fişlerine dayanılarak "CHP...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi