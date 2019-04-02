© BirGün Gazetesi

İBB’ye bağlı Halkla İlişkiler birimi tüm sosyal medya hesaplarından Füsun Önal’ın ‘Oh Olsun’ adlı parçasının sözleri paylaştı. Bu paylaşımın neden yapıldığı ve eğer bir mesajsa kime mesaj verildiği ise anlaşılamadı. Paylaşım dakikalar sonra da tüm sayfalardan silindi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler birimine ait tüm sosyal medya hesaplarından bu sabah ilginç bir paylaşım yapıldı.

“Füsun Önal’dan ‘Oh Olsun’ adlı parçayı armağan ediyoruz…” denilen paylaşımda şarkının; “Oyununa gelmemiş,/Sana hiç yüz vermemiş, / Sırtını dönüp gitmiş, / Oh Olsun!/ Duymaz olduk sesini, / Döv bakalım dizini, / Ah bir görsem yüzünü, / Oh Olsun!” sözleri yer aldı.

Seçimin hemen ardından yapılan paylaşımın amacı yada kime mesaj verdiği ise anlaşılamadı. Yaklaşık yarım saat hesaplarda duran bu paylaşım daha sonra da silindi.