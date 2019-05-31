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31.05.2019
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Manisa Tarzanı mezarı başında anıldı

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Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, ölümünün 56’ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Manisa’nın sembolü olan, çevreci kimliğiyle tanınan ve ‘Manisa Tarzanı’ diye bilinen Ahmet Bedevi için, 56’ncı ölüm yıl dönümünde Çatal Mezarlığı’nda kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anma etkinliğine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kentin yazarlarından Haydar Aksakal, TEMA Vakfı temsilcileri ile çevre dostu Manisalılar katıldı. Anma töreninde konuşan Haydar Aksakal, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi hakkında bilgiler verirken, onunla olan anılarını paylaştı. Anma programında okunan duaların ardından Ahmet Bedevi’nin mezarına karanfil bırakıldı.

MANİSA TARZANI KİMDİR?

Manisa’da çevre bilinci ve duyarlılığının ışıklarını yakan, efsanevi yaşamı ile herkesin ilgisini çeken Ahmet Bedevi (nüfus kaydındaki adıyla Ahmeddin Carlak),1899’da Bağdat’ta doğdu. Dağlarda yaşamaya başlamadan önce başarılı bir askerdi. Kurtuluş Savaşı’ndan önce Türk ordusunda er olarak askerlik görevine başladı. Ardından Kurtuluş Savaşı’na katıldı ve 4,5 yıl boyunca savaşta gösterdiği başarı ve yararlılıklardan ötürü kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’na layık görüldü. Cumhuriyet ilan edildikten birkaç yıl sonra Manisa’ya yerleşti ve Spil Dağı’nda Topkale adıyla anılan dağlık yörede kendine bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürmeye başladı. Kentin ağaçlandırılması için olağanüstü çaba harcadı. Çalışmaları, kişiliği ve yaşam tarzıyla çevrecilerin sembolü oldu, Manisa’nın simgesi haline geldi. 1924’ten sonra saçını ve sakalını kesmeyen, üzerine sadece bir şort giyen Bedevi, bu tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan’a benzetildi ve ‘Manisa Tarzanı’ olarak anılmaya başlandı. Ahmet Bedevi, 1963 yılında yaşamını yitirdi.

Kaynak:DHA

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