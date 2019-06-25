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25.06.2019
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5 ayda 49 göçmen işçi can verdi

İSİG meclisi raporuna göre ilk 5 ayda en az 49 göçmen işçi iş yerinde can verdi. Süleyman Soylu ise seçimden önce "çok ağır işlerde Türkiye onlardan istifade ediyor" demişti

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İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, göçmen ve mülteci işçilerle ilgili hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Savaş, çatışma, işkence, kötü muamele ve ekonomik koşullar nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye göç eden göçmen ve mültecilerin bir Dünya Mülteciler Günü’ne daha statüsüz ve gelecek belirsizliği ile girdiğini belirten İSİG Meclisi, göçmen ve mülteci işçilerin en ağır koşullarda, ölümle burun buruna kayıt dışı çalışmak zorunda bırakıldığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16 Mayıs 2019 tarihli verilerine göre Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısının 3 milyon 606 bin 737 olduğunun, diğer Asya ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle bu rakam 4 milyonu aştığının belirtildiği raporda Türkiye’nin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin 1967 tarihli protokolüne koyduğu “coğrafi” sınırlamayla sadece Avrupa’dan gelenleri mülteci olarak kabul ettiği anımsatıldı. Göçmenler için uygulanan “geçici koruma statüsü”nün insanca bir yaşam kurmayı sağlayamadığına dikkat çekildi.

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Rapora göre Ocak 2016’da çıkarılan “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile göçmenlerin çalışma izinlerinin düzenlendiği ancak bu düzenlemenin hayata geçirilemediği belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün 2018 dahil rakamlarına göre çalışma izni verilen yabancı sayısının 100 bin civarında olduğu, ancak çalışma hayatına katılan göçmenlerin sayısının 1 milyonu geçtiği ifade edildi.

2019’da 49 göçmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi olarak elimizdeki bilgileri göre; 2013 yılında en az 22, 2014 yılında en az 53, 2015 yılında en az 67, 2016 yılında en az 96, 2017 yılında en az 88, 2018 yılında en az 110, 2019’un ilk 5 ayında ise 49 göçmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2013 yılında yüzde 2 olan göçmen işçi ölümü 2018 yılında yüzde 6’ya kadar yükseldi. Ölümlerin en çok yaşandığı iş koşulları ise inşaat, tarım, belediye ve tekstil. Yakın zamanda Ankara’da 5, Kocaeli’nde de 4 göçmen işçi çalıştıkları atölyelerde çıkan yangınlarda yaşamını yitirdi.

Rapora göre göçmenler, kent merkezinde patronlar, kırsalda ise dayıbaşları tarafından özellikle kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde çalıştırılıyor. Ucuz iş gücü olarak görülen göçmenler Türkiyeli işçilere göre daha uzun saatler ve daha düşük yevmiyelerde çalıştırılıyor. Patronlar karlarına kar katarken göçmen işçiler artan işsizliğin ve düşen yevmiyelerin sorumlusu olarak görülüyor.

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