5 ayda 724 bin kişi icralık oldu

Kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu zamanında ödeyemediği için icralık olanların sayısının giderek arttığı vurgulanan raporda, son 5 yıl içerisinde icraya verilen ve borcu halen devam eden vatandaş sayısının da mayıs ayı sonunda 3 milyon 498 bin 486’ya yükseldiği vurgulandı. Raporda şu bilgiler de paylaşıldı:

BATIK KREDİLER: Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler, 23,1 milyar lira artarak 12 Temmuz 2019 itibariyle 117,2 milyar lira oldu. Kredi stokunun yüzde 5,5 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 25,1’i buldu.

BANKALAR BORÇ: Tüketicilerin bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında 6,5 milyar lira artarak 524,7 milyar lira oldu. Bu borcun 414,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 110,3 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.

20,9 MİLYAR LİRA: Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu, 2,2 milyar lira daha artarak 12 Temmuz 2019 itibariyle 20,9 milyar lira oldu. Bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çek sayısı Ocak-Haziran 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,4 oranında artarak 320 bin 506’ya ulaştı. Karşılıksız çıkan çeklerin parasal tutarı ise yüzde 64,3 oranında artarak 15,6 milyar liraya ulaştı.

İCRA-İFLAS DOSYALARI: Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine göre İcra ve İflas Dairelerine, 1 Ocak – 22 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 487 bin 546 icra ve iflas dosyası geldi. Gelen dosya sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 arttı.